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24 Мая 2020, 17:58

Сводка по текущей ситуации в регионе по коронавирусной инфекции от 24 мая.

Оперативные данные Министерства здравоохранения республики по состоянию на 12.00 часов 24 мая.

24 мая, 12:00
Минздрав РБ
Оперативные данные Министерства здравоохранения республики по состоянию на 12.00 часов 24 мая:
В Башкортостане - 2683 подтвержденных случая коронавирусной инфекции.
+ 81 новых подтвержденных.
На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 800 человек.
Из них в тяжелом состоянии – 35 пациентов (на ИВЛ находятся – 8 человек).
На амбулаторном лечении находится 983 человека с легкой формой заболевания.
За прошедшие сутки с выздоровлением было выписан - 50 человек.
Всего выписано - 882 человека.
Новых случаев смерти пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки не зарегистрировано.
Общее количество умерших за весь период – 18 человек.
Количество госпитализаций с внебольничной пневмонией за сутки – 15.
Все они обследованы на COVID-19.
Число выписанных пациентов с пневмонией из стационаров за сутки – 13.
На сегодняшний день всего проведено 198685 исследований, обследовано 188255 человек.
За последние сутки в Республике проведено 6452 исследования, обследовано 6094 человека.
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