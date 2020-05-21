В Башкортостане возобновляется конноспортивный турнир «Терра Башкирия»

Третий этап турнира пройдет без зрителей на ипподроме «Акбузат» с соблюдением всех требований безопасности. В нем будут участвовать конники из Архангельского, Бирского, Иглинского, Салаватского районов на лошадях ипподрома. Начало трансляции на канале БСТ в 11:55. Телевизионную версию спортивного мероприятия покажут и федеральные каналы.

Отметим, что впервые турнир «Терра Башкирия» прошел в 2019 году. Мероприятие было посвящено 100-летию образования республики. Целью турнира является формирование и приумножение генофонда башкирских лошадей, с помощью повышения уровня развития коневодства и конного спорта в муниципальных районах РБ. А также - сохранения национальных традиций и пропаганде здорового образа жизни. Турнир специально разделен на несколько этапов в течение года, чтобы в соревнованиях могли участвовать абсолютно все районы республики.