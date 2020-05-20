Стало известно, когда и как в Башкирии пройдет «Последний звонок»

Как рассказал агентству «Башинформ» первый заместитель министра образования и науки республики Ильдар Мавлетбердин, согласно рекомендациям федерального министерства, «Последние звонки» прозвучат не в школе. «Праздник пройдет дистанционно, то есть без прямого контакта учеников, учителей, вне стен школы или каких-либо кафе, — подчеркнул собеседник агентства. – В муниципалитеты уже спущены письма с предложениями провести онлайн-флешмобы и другие дистанционные мероприятия». Также замруководителярегиональногоМинобрнауки отметил, что дистанционный формат «Последних звонков» и выпускных касается учеников четвертых и девятых классов и выпускников детских садов. Ильдар Мавлетбердин пояснил, что собираться группами и выезжать на природу нельзя.