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Общество
20 Мая 2020, 13:34

Стало известно, когда и как в Башкирии пройдет «Последний звонок»

Одиннадцатиклассники Башкирии услышат свой «Последний звонок» 29 мая. Однако праздник выпускники отметят в необычном формате

Как рассказал агентству «Башинформ» первый заместитель министра образования и науки республики Ильдар Мавлетбердин, согласно рекомендациям федерального министерства, «Последние звонки» прозвучат не в школе. «Праздник пройдет дистанционно, то есть без прямого контакта учеников, учителей, вне стен школы или каких-либо кафе, — подчеркнул собеседник агентства. – В муниципалитеты уже спущены письма с предложениями провести онлайн-флешмобы и другие дистанционные мероприятия». Также замруководителярегиональногоМинобрнауки отметил, что дистанционный формат «Последних звонков» и выпускных касается учеников четвертых и девятых классов и выпускников детских садов. Ильдар Мавлетбердин пояснил, что собираться группами и выезжать на природу нельзя.
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