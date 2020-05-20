На сайте ФНС России заработал специальный сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу

Для того, чтобы самостоятельно проверить соответствие заявителей установленным критериям для получения субсидии, на сайте ФНС России действует сервис «Проверка права на получение субсидии в связи с COVID-19». Кроме того, на главной странице сайта размещена промостраница (https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/subsidy/) с подробной информацией об условиях получения субсидии, ее размерах и процедуре оформления.

Субсидия предоставляется в целях частичной компенсации затрат организаций и индивидуальных предпринимателей, ведение хозяйственной деятельности которых осуществляется в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Данные средства могут быть направлены, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае текущего года.

Размер субсидии рассчитывается исходя из общего количества сотрудников в марте, умноженного на 12130 рублей (МРОТ). Для индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется еще один человек – сам ИП.

В том случае, если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, размер субсидии составит 12 130 рублей в месяц.

Основные условия получения субсидии: по состоянию на 1 марта 2020 года заявитель должен быть включён в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства; отрасль, в которой осуществляется деятельность заявителя, относится к отраслям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434; организация или ИП не находятся в процессе ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства и не принято решение о предстоящем исключении из Единого государственного реестра юридических лиц; по состоянию на 01.03.2020 заявитель не имеет задолженности по налогам, страховым взносам более 3 тыс. рублей; количество работников заявителя в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90% от количества работников в марте 2020 года; заявитель вовремя представил ежемесячный персонифицированный отчет в Пенсионный фонд о сотрудниках и других физлицах (СЗВ-М) за март 2020 года.

Направить заявление в электронной форме можно любым удобным способом: по телекоммуникационным каналам связи; с помощью интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика - юридического лица» или «Личный кабинет налогоплательщика - индивидуального предпринимателя» на сайте ФНС России;

на бумажном носителе.