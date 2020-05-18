Ученые считают закономерным вхождение Башкирии в тройку регионов, где успешно борются с коронавирусом

По мнению Егорова, население Башкирии, хоть и привыкло оплачивать кредиты вовремя, все же ощутило воздействие пандемии и многим оплачивать их стало существенно труднее. Особенно речь идет о семьях, которых нельзя назвать обеспеченными в материальном плане. Кроме того, усугубила ситуацию и безработица, что свалилась на голову многих, а также снижение уровня доходов из-за необходимости находиться дома. Но власти республики смогли поддержать население благодаря региональным субсидиям, что дало возможность снизить долговую нагрузку на обозначенные правительством группы населения.

Егоров считается правильным и решение о проведении "Последнего звонка" в режиме онлайн. Это будет точкой в учебном процессе. В дальнейшем в Башкирии планируется и далее внедрять Интернет-ресурсы в глубинку. Министерство цифрового развития РБ до 2024 года собирается обеспечить мобильной сетью и интернетом все населенные пункты республики, где проживает более 250 человек. Не исключено, что и места, где живет меньше людей, будут также охвачены.