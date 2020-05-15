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Общество
15 Мая 2020, 18:23

В Башкирии пройдет марафон прямых эфиров с активными семьями республики

Сегодня, 15 мая, отмечается Международный день семьи. В Башкирии этот праздник всегда проходит масштабно.

Но в этом году все мероприятия в рамках празднования этого дня, проводятся в онлайн-режиме. Например, Республиканский ресурсный Центр "Семья", принял решение об организации прямых эфиров в сети Инстаграм с активными семьями Башкортостана. Данное мероприятие осуществляется в рамках реализации нацпроекта "Демография".
В рамках таких прямых эфиров семьи расскажут зрителям о себе, своих традициях и поделятся опытом в различных вопросах, включая воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья. Одним из спикеров будет Алина Хабирова, руководитель Центра социальных технологий "Ломая барьеры". Она поведает о тактильной терапии для детей. Кроме того, она с другими спикерами, среди которых организаторы семинаров, блогеры и руководители социальных проектов, ответит на вопросы зрителей.
Данное мероприятие доступно всем пользователям сети Инстаграм.
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