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Общество
15 Мая 2020, 14:22

Обращение министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленары Ивановой

Друзья! К нам поступает ОГРОМНОЕ количество обращений и звонков по поводу социальных инициатив Путина. Лично я прилежно пытаюсь ответить каждому обратившемуся в социальных сетях.Коллеги в центрах занятости, в подразделениях центра социальной поддержки, в службе семьи работают с нагрузкой в 5-7 раз выше по сравнению с «мирным» временем.

Я сейчас даже не про то, что не надо так спешить – после обращения 11 мая Единый портал государственных услуг просто рухнул – возможно, для какой-то семьи получить деньги на сутки раньше принципиально важно. Хотя в любом случае выплата 10 тысяч начнётся только с июня...
Я про то, что большинство вопросов не являются уникальными. На них есть ответы в открытом доступе. А потом все возмущаются, что по телефонам горячих линий не дозвониться. Причем, возможно, наши специалисты (настоящие эксперты в своих сферах) из-за того, что сидят и отвечают целыми днями, как правило на элементарные вопросы, кто-то не получает консультацию по своей ситуации (место регистрации/место жительства, состав семьи, учет доходов, причина увольнения и масса других часто неоднозначных и иногда запутанных вопросов).
Поэтому вот здесь я сейчас публикую некоторую официальную информацию. Также подготовим ответы на возможные вопросы (тоже опубликую). Читайте, внимательно, пожалуйста!
Ps. Накидала упомянутых в слайдах ссылок в комментарии, см. ниже.
#путинскиевыплаты #минтрудрб #соцзащитарб #службазанятостирб #службасемьирб https://www.facebook.com/100001057677576/posts/3184900031555221/
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