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13 Мая 2020, 11:40

Акция "Письма Победы"

«Письмо Победы» – Всероссийская акция, приуроченная к годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло в рамках реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».

«Письмо Победы» – Всероссийская акция, приуроченная к годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло в рамках реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».
"Волонтеры Победы" и активисты "Молодой Гвардии" нашего района тоже присоединились к акции и написали письма Победы ветеранам Великой Отечественной войны.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией волонтеры и молодогвардейцы посетили ветеранов войны на дому и вручили им письма , а также георгиевскую ленточку и подарки.
У нас в районе в живых осталось 7 участников Великой Отечественной войны. Мы не должны забывать об их ратном подвиге, должны помогать и оказывать им внимание не только в дни празднования Дней Победы. Мы перед ними в неоплатном долгу.
В. Аглямова (материал предоставлен отделом молодежи района)
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