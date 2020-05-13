Акция "Письма Победы"

«Письмо Победы» – Всероссийская акция, приуроченная к годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло в рамках реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».

"Волонтеры Победы" и активисты "Молодой Гвардии" нашего района тоже присоединились к акции и написали письма Победы ветеранам Великой Отечественной войны.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией волонтеры и молодогвардейцы посетили ветеранов войны на дому и вручили им письма , а также георгиевскую ленточку и подарки.

У нас в районе в живых осталось 7 участников Великой Отечественной войны. Мы не должны забывать об их ратном подвиге, должны помогать и оказывать им внимание не только в дни празднования Дней Победы. Мы перед ними в неоплатном долгу.