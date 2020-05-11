Радий Хабиров посетил Судоремонтно-судостроительный завод в Уфе

В ходе предыдущего визита на завод 20 февраля Радий Хабиров поручил завершить ремонт теплохода «Чайка». С 1 мая судно должно было открыть навигацию. Этим планам помешала сложная эпидемиологическая ситуация.

– Мы наконец-то поставили точку в бесконечной череде собственников, банкротств, арбитражных управляющих. Эту историю мы закроем к середине июня окончательно, – отметил Радий Хабиров. – Будем наводить порядок: воссоздадим пассажирский флот, наберём персонал, найдём сильного руководителя. К сожалению, возможности купить новые суда сейчас у нас нет, будем работать с тем, что имеем.

Глава региона подчеркнул, что Правительство республики ищет крупного инвестора, который смог бы развивать уникальное для Башкортостана предприятие.

Справка:

Предприятие, созданное в 1918 году, является одним из старейших в Уфе. Мощности завода позволяют ремонтировать до 15 судов одновременно.