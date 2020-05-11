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Общество
11 Мая 2020, 22:37

Радий Хабиров посетил Судоремонтно-судостроительный завод в Уфе

11 мая Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил ООО «Судоремонтно-судостроительный завод». Он осмотрел теплоходы «Чайка», «Арслан Мубаряков» и «Башкортостан» и ознакомился с проектом по оптимизации имущественного комплекса предприятия.

В ходе предыдущего визита на завод 20 февраля Радий Хабиров поручил завершить ремонт теплохода «Чайка». С 1 мая судно должно было открыть навигацию. Этим планам помешала сложная эпидемиологическая ситуация.
– Мы наконец-то поставили точку в бесконечной череде собственников, банкротств, арбитражных управляющих. Эту историю мы закроем к середине июня окончательно, – отметил Радий Хабиров. – Будем наводить порядок: воссоздадим пассажирский флот, наберём персонал, найдём сильного руководителя. К сожалению, возможности купить новые суда сейчас у нас нет, будем работать с тем, что имеем.
Глава региона подчеркнул, что Правительство республики ищет крупного инвестора, который смог бы развивать уникальное для Башкортостана предприятие.
Справка:
Предприятие, созданное в 1918 году, является одним из старейших в Уфе. Мощности завода позволяют ремонтировать до 15 судов одновременно.
К навигации 2020 года заводчане отремонтировали 14 единиц речного флота на общую сумму 25 млн рублей. Бизнес-план по развитию предприятия предусматривает совершенствование инфраструктуры портов Уфы и Агидели, углубление дна рек Белой и Уфы, увеличение парка судов разного класса для обслуживания туристических и событийных маршрутов. В перспективе предприятие должно выйти на безубыточную работу и привлечь дополнительные инвестиции.
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