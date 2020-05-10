«Единая Россия» подготовит изменения в трудовое законодательство после пандемии коронавируса

«Само время определяет важность этой задачи. Необходимо будет детально проанализировать весь опыт, накопленный в период пандемии. А затем — вернуться к вопросу изменения трудового законодательства, с тем чтобы сделать его более современным. Мы много обсуждали эту проблему на разных площадках. И теперь мы должны найти для нее адекватное решение», — сказал Дмитрий Медведев.

Сейчас «Единая Россия» будет действовать исходя из сложившейся ситуации — при помощи юристов Правозащитного центра партии пройдет неделя дистанционных приемов граждан по вопросам нарушения их прав в период пандемии. Кроме того, в каждом регионе по инициативе «Единой России» создадут «трудовые комиссии» — в них войдут представители региональной исполнительной власти, служб занятости, деловых объединений, профсоюзов. Задача — собрать информацию об увольнениях не по количеству людей, вставших на биржу труда, поскольку многие не делают этого из-за плохой организации работы соответствующих служб или слишком большой разницы между потерянным доходом и пособием.

Кроме того, Дмитрий Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» серьезно займется вопросом реформирования служб занятости, которые «показали свою несостоятельность». Работа будет организована совместно с Минтруда, экспертами и профильными органами.

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме, член Президиума Генерального совета и бюро Высшего совета партии Сергей Неверов отметил, что ранее был создан хороший законодательный задел, который позволяет гражданам получать господдержку в сложившихся условиях.

«Очень важно, что диалог по этой теме ведут социальные партнеры, бизнес, «Единая Россия», Правительство. Это сейчас актуально вдвойне. Ритм жизни изменился — пандемия поставила нас в новые условия. С одной стороны, у нас нет времени, чтобы не торопиться. Но с другой изменения должны быть аккуратными, чтобы не возникло лазеек, которые ослабили бы защиту прав людей. Нам предстоит серьезная работа», — отметил Сергей Неверов.

В свою очередь, первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме, член Высшего совета партии Андрей Исаев анонсировал поэтапный план внесения изменений в трудовое законодательство. По его словам, «трудовое законодательство не справляется с массовым переводом сотрудников на удаленную работу».

На первом этапе — уже в весеннюю сессию Госдумы — предлагается ввести в правовое поле временную удаленную работу.

«Необходимо регламентировать или конвертировать права работников в этой связи», — подчеркнул Андрей Исаев.

Затем предлагается изменить нормы, регламентирующие дистанционную работу — они сейчас почти не применяются. В том числе — закрепить право сотрудника, работающего на удаленке, быть офлайн. Это, в свою очередь, влечет за собой необходимость регламентировать обмен юридически важными сообщениями в интернете.

На втором этапе — после пандемии — предлагается ограничить количество перезаключений срочных трудовых договоров внимательно рассмотреть понятие «ненормированный рабочий день», которым работодатели подменяют сверхурочную работу. Эти меры направлены на защиту прав работников. На третьем этапе будет решаться вопрос о регулировании норм нестандартных видов занятости — в частности, это касается фрилансеров.

«Очень важно, чтобы то, о чем мы с вами говорим сегодня, было закреплено в Конституции. Пандемия коронавируса отодвинула общенародное голосование, но крайне важно, чтобы социальные гарантии, которые сейчас закрепляются в Конституции, получили общую поддержку. Например — минимальный размер оплаты труда на уровне прожиточного минимума. Это стало реальным инструментом, который используется при выплате пособий. В отличие от той ситуации, которая сложилась при власти нынешних наших критиков — в 90-е годы. Тогда величина минимального размера оплаты труда составляла чуть больше 89 рублей, что не дотягивало до трех долларов в месяц», — подытожил Андрей Исаев.

Эксперты разделяют необходимость изменений в трудовое законодательство. Председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков заявил, что с момента принятия Трудового кодекса говорилось о том, что это гибкий документ — и при его изменениях необходимо учитывать баланс между интересами работника и работодателя.

Член Бюро Высшего совета «Единой России», президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил, в свою очередь, регулировать отношения между сотрудником и работодателем не на уровне закона, а при помощи трудовых договоров. Кроме того, нужно реструктуризировать работу социальных гарантий.

«Часто социальные гарантии тем или иным категориям работников оборачиваются такой дискриминацией, когда работодатель, видя, что потенциальный работник перегружен какими-то особенностями, например, гарантии, связанные с запретом установления испытательного срока, он отказывается принимать на работу. Здесь тоже нужно обязательно найти оптимальную траекторию», — отметил Александр Шохин.

Заведующий кафедрой трудового права и права социального обеспечения Московского государственного юридического университета им. О.Е.Кутафина, доктор юридических наук Никита Лютов отдельно остановился на регламентации работы фрилансеров. «Такого рода нормы несут экономическую пользу обществу — число представителей среднего класса растет, а работодатели, в свою очередь, получают рынки сбыта», — подчеркнул Никита Лютов.

Адвокат по трудовым спорам, член экспертного совета комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Павел Андреев заявил о необходимости синхронизировать законопроекты, уводящие трудовой документооборот «в цифру» — то есть введение электронных трудовых книжек и кадровых распоряжений. Кроме того, по его мнению, всех работников нужно обеспечить электронными подписями.

Первый заместитель главы Минтруда Алексей Вовченко поддержал инициативу «Единой России» о создании «трудовых комиссий на местах». Кроме того, он подчеркнул, что несмотря на объем озвученных норм, их можно принять оперативно при такой поддержке партии.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что предложенные инициативы не должны быть межфракционными — их предложила и продвигала партия.