Мои года - мое богатство

Родился Михаил Шипаевич в селе Мишкино в многодетной семье Шипая Шапиевича и Малики Баязитовны. Где воспитывалось 5 детей.

Отец Шипай Шапиевич трудился конюхом третьей бригады колхоза имени Крупской. Как передовой работник, он был направлен на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку в город Москву. Во время Великой Отечественной войны был в трудармии в городе Благовещенске, работал на военном заводе. По возвращении домой вновь вернулся к своим четвероногим друзьям – лошадям. Весной 1945 года его «свалила» пневмония, от чего он и скончался.

Мама Малика Баязитовна работала в колхозе имени Крупской, за воспитание пятерых детей была награждена медалью материнства.

Нелегко было женщине обучать и воспитывать детей одному в то трудное время. Чтобы заработать двести граммов муки, дети помогали колхозу в прополке посевов, уборке зерна, картофеля, сена.

Нелегко было в послевоенное время. Весной семена возили из Бирска. Но из-за нехватки транспорта к этой работе подключали и женщин, они несли семена на себе. И Михаилу два раза пришлось заменить мать.

В 1946-1948 учебных годах Михаил учился в Мишкинской средней школе. Учеба была платная – 150 рублей за год. Такая большая сумма ни всем была по карману, а за неуплату - исключали.

После окончания школы Михаил Шипаевич поступил в Бирский государственный учительский институт на естественно-географический факультет, где готовили учителей географии, биологии, химии для семилетних школ.

По итогам первого семестра студент Миша сдал все экзамены на «отлично», его фотографию повесили на Доску почета. Его вскоре избрали руководителем метеорологической станции при институте, также он вел кружок юных метеорологов.

1 сентября 1950 года молодой специалист начал работать в Камеевской семилетней школе по своей специальности. Ему также поручили вести уроки немецкого языка.

Затем молодой педагог три года работал учителем географии и химии в Мишкинской средней школе. В этот же период заочно учился в Башкирском Государственном институте имени К. Тимирязева и получил диплом квалификации «Учитель географии средней школы».

16 декабря 1957 года М. Шипаев был назначен инспектором районного отдела народного образования. Работников РОНО тогда было мало: два инспектора и заведующий методическим кабинетом. При проверке школ к работе привлекались директора, завучи, учителя, специалисты. Транспорта при отделе не было. Летом ездили на попутных машинах, зимой – на лошадях.

В 60-х годах наш район был инициатором по выращиванию в школах утят и кроликов по республике. Продукция сдавалась государству.

На плечи молодого специалиста легли много обязанностей: он проверял преподавание в школах предметов химии, биологии, географии, комплектование школ учительскими кадрами, составлял отчеты на начало и конец учебного года, вел учет и бронирование военнообязанных работников просвещения; выполнял обязанности инспектора отдела кадров, писал приказы о назначении и увольнении педагогов, характеристики на учителей для поощрения; был постоянным секретарем совещаний директоров школ, ответственным лицом за выпуск специального номера районной газеты «Дружба», посвященного августовскому совещанию.

Михаил Шипаевич был также общественником. В течение 10 лет работал председателем райкома профсоюза работников просвещения, добиваясь для нуждающихся путевок, своевременного предоставления коммунальных услуг.

С гордостью ветеран вспоминает своих учеников, достигших в жизни больших успехов. Среди них кандидат медицинских наук, терапевт А. Кильдияров, бывшие главные врачи райбольницы А. Ижбулдин, Р. Гайнетдинов, работник РК КПСС и райсовета Д. Зиянгиров, директор ДЮСШ, заслуженный работник физической культуры А. Васильев, начальник коммунхоза В. Малмыгин. К сожалению, многих уже нет в живых, но они оставили в жизни района яркий и незабываемый след.

Труд и самого педагога оценен по достоинству: он отличник народного просвещения РСФСР, награжден медалью «Ветеран труда», не счесть почетных грамот и благодарственных писем. Больше всех ветерану дороги медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». На днях к ним добавится еще одна награда – юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».

Семейная жизнь у нашего юбиляра тоже сложилась благополучно: вместе с супругой Натальей Баймурзиновной воспитали троих детей, которые по примеру родителей тоже сами себе пробили дорогу в жизни. Теперь своими успехами радуют бабушку и дедушку внуки и правнуки.

- Слава Богу, в свое время умели и работать, и отдыхать. Я доволен своей жизнью. С гордостью могу говорить, что годы прожиты не зря, - с улыбкой подытожил нашу беседу уважаемый человек района Михаил Шипаевич.

В свою очередь мы желаем юбиляру крепкого здоровья, любви родных и близких.