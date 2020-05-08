Колл-центр регионального отделения «Единой России» по профилактике коронавируса продолжает работу

Несмотря на госпитализацию руководителя регионального исполкома Рустема Ахмадинурова с подтвержденным COVID-19, колл-центр работает в прежнем режиме.

«В настоящее время полностью сменился состав операторов. Все помещения прошли обработку, необходимые меры профилактики соблюдаются. Всего в колл-центре работают порядка 25 человек, которые разделены на две смены, также сохраняется ночное дежурство. Таким образом, звонки принимаются круглосуточно», - отметил руководитель колл-центра Александр Онищенко.

Количество звонков остается на прежнем уровне, а характер обращений в основном сводится к адресной помощи нуждающихся.