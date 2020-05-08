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Общество
8 Мая 2020, 12:46

Колл-центр регионального отделения «Единой России» по профилактике коронавируса продолжает работу

В Башкортостане продолжает работу единый колл-центр регионального отделения Партии по информированию и консультированию населения по коронавирусу. Его запустили по решению Секретаря регионального отделения «Единой России», Главы РБ Радия Хабирова при Региональном штабе по противодействию распространения инфекции. Многоканальный номер для звонков 8-800-201-89-03.

Несмотря на госпитализацию руководителя регионального исполкома Рустема Ахмадинурова с подтвержденным COVID-19, колл-центр работает в прежнем режиме.
«В настоящее время полностью сменился состав операторов. Все помещения прошли обработку, необходимые меры профилактики соблюдаются. Всего в колл-центре работают порядка 25 человек, которые разделены на две смены, также сохраняется ночное дежурство. Таким образом, звонки принимаются круглосуточно», - отметил руководитель колл-центра Александр Онищенко.
Количество звонков остается на прежнем уровне, а характер обращений в основном сводится к адресной помощи нуждающихся.
Все специалисты прошли обучение, чтобы грамотно отвечать на вопросы по профилактике инфекции и при необходимости переключать на горячие линии профильных министерств и ведомств.
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