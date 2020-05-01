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1 Мая 2020, 15:45

В Башкирии ветеранам подарят по баночке меда ко Дню Победы

Каждому ветерану – по баночке меда. Такую акцию организовал Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии ко Дню Победы

В упаковке – 250 граммов сладкого лакомства. Сборный цветочный мед привезен из районов республики. Специалисты подготовили более 900 банок. В города и села республики их доставят через местные общества ветеранов. «Разработана уникальная посуда, этикетка. На этикетке – портрет генерала Шаймуратова. Мы хотели бы всем ветеранам войны в Башкортостане вручить такой уникальный подарок», — говорит Амир Ишемгулов, генеральный директор Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии.
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