В Башкирии ветеранам подарят по баночке меда ко Дню Победы

В упаковке – 250 граммов сладкого лакомства. Сборный цветочный мед привезен из районов республики. Специалисты подготовили более 900 банок. В города и села республики их доставят через местные общества ветеранов. «Разработана уникальная посуда, этикетка. На этикетке – портрет генерала Шаймуратова. Мы хотели бы всем ветеранам войны в Башкортостане вручить такой уникальный подарок», — говорит Амир Ишемгулов, генеральный директор Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии.