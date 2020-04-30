Налогоплательщики-организации с 2021 года начнут получать сообщения об исчисленных суммах транспортного и земельного налогов

Для расчета налоговые органы будут использовать информацию, полученную от регистрирующих органовв соответствии со ст. 85 Налогового кодекса Российской Федерации, в частности сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков; от органов, осуществляющих государственную регистрацию транспортных средств (ГИБДД, Гостехнадзора, центров ГИМС МЧС России, Росморречфлота, Росавиации и др.) и прав на земельные участки (органов Росреестра).

Налогоплательщик вправе в течение 10 дней со дня получения сообщения представить в налоговый орган пояснения и документы, подтверждающие правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты налога, обоснованность применения пониженных налоговых ставок, налоговых льгот или наличие оснований для освобождения от уплаты налога.

В результате рассмотрения указанных пояснений налоговые органы скорректируют сообщение либо выставят требование об уплате налога.

Налоговые органы для понимания состава и актуальности сведений, которые используются (будут использоваться) для формирования сообщений в 2021 году, рекомендуют выполнить 3 простых действия.

1. Направить в налоговый орган запрос на предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков любым удобным способом (по телекоммуникационным каналам связи, в сервисе «Личный кабинет юридического лица», по почте). Выписка предоставляется без взимания платы, не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации запроса в налоговом органе.

2. Проверить наличие расхождений сведений, содержащихся в Едином государственном реестре налогоплательщиков, со сведениями органов (организаций, должностных лиц), осуществляющих государственную регистрацию транспортных средств, государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, в т.ч. Государственного реестра транспортных средств, Единого государственного реестра недвижимости и иных государственных информационных ресурсов (реестров).

3. В случае выявления расхождений сведений, содержащихся в Едином государственном реестре налогоплательщиков, со сведениями регистрирующих органов (организаций, должностных лиц), сообщить об этом в налоговый орган по месту нахождения земельного участка и (или) транспортного средства с указанием сведений, в отношении которых выявлены расхождения (по возможности к указанному сообщению приложить документы-основания о характеристиках соответствующих объектов).

По каждому обращению налоговые органы проведут сверку сведений, содержащихся в Едином государственном реестре налогоплательщиков, о постановке на учет организации в налоговых органах по месту нахождения принадлежащих ей транспортных средств и (или) земельных участков.