Меры по поддержке граждан в условиях пандемии коронавируса

В свою очередь кредитор может попросить заемщика представить подтверждающие документы – и лучше всего подготовить их заранее, чтобы они были под рукой во время разговора с банком.

При этом Банк России рекомендует по возможности общаться по телефону колл-центра кредитора, а также через личные кабинеты или электронную почту, чтобы свести к минимуму личное общение.

Важно понимать, что в нынешней ситуации банки сами достаточно активно идут навстречу гражданам, реструктурируя кредиты по их заявлениям – перенося сроки платежа, снижая его размер, используя другие возможные меры, чтобы сделать выплаты посильными и поддержать клиента.

Скорее всего, банк предложит свой вариант реструктуризации, который поможет заемщику пережить сложные времена. При этом банки

и микрофинансовые институты подходят к каждому заемщику индивидуально, оценивая его способность проводить выплаты с учетом снижения доходов. Банк России в свою очередь ведет мониторинг того,

как исполняются его рекомендации в этой части.

Важно! Если вариант реструктуризации задолженности кредитором

не предложен или предложен, но он вас не устраивает, идаже после проведения дополнительных переговоров не удалось достичь приемлемого решения, Банк России рекомендует воспользоваться положениями нового закона о кредитных каникулах.

- Я брал кредит в валюте. Можно ли переоформить его как рублевый?

- Если вы брали кредит в иностранной валюте, то помимо просьбы

о реструктуризации долгавы также можете обратиться в банк с просьбой изменить валюту кредитования на российские рубли.

- Кто может воспользоваться кредитными каникулами по новому закону?

- В соответствии с законом граждане могут подать требование

о предоставлении льготного периода по платежам (кредитные каникулы),

если их доходы за месяц, предшествующий дате подачи заявления, снизились не менее чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году. Расчет среднемесячного дохода производится в соответствии с методикой.

За кредитными каникулами можно обратиться, если размер взятого кредита (займа) не превышает установленной Правительством РФ максимальной суммы.

При этом гражданину нужно помнить, что отсрочкой можно воспользоваться только один раз (обратившись к кредитору в любой день до 30 сентября

2020 года)и что по окончании кредитных каникул необходимо будет вернуться к регулярным выплатам по новому графику, рассчитанному кредитором.

Важно! Обращаем внимание граждан, что предлагаемая форма реструктуризации задолженности прежде всего направлена на наиболее нуждающиеся слои населения. Если гражданин в состоянии обслуживать долги, стоит поберечь свое право на кредитные каникулы для ситуации, когда они действительно станут необходимыми.

- Как доказать, что имеешь право на каникулы? Какие подтверждающие документы могут понадобиться?

- Чрезвычайно важно довести до кредиторов (банка, МФО, КПК) максимально полную информацию о ваших доходах в прошлом году и уровне снижения дохода за месяц, предшествующий подаче заявления, а также оперативно предоставить кредитору запрошенные документы.

Документами, подтверждающими снижение дохода, могут быть не только справка из налоговой инспекции, но и справка о регистрации на бирже труда, официально оформленный больничный лист и другие документы.

Если не понимаете, какие именно документы ожидает кредитор, стоит обратиться с этим вопросом к самому кредитору. В личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы РФ можно получить справку 2-НДФЛ

о доходах за прошлый год.

Важно! При расчете среднемесячного дохода за 2019 год следует внимательно ознакомиться с постановлением Правительства РФ, в котором подробно описано, какие виды доходов и в каком порядке включаются в расчет.

Подтверждающие документы могут быть направлены заемщиком кредитору

в течение 90 дней после подачи заявления. Будьте предельно внимательны, оценивая, насколько вы соответствуете критериям закона и можете рассчитывать на кредитные каникулы. Если вам сложно самостоятельно оценить свои шансы,проконсультируйтесь у своего кредитора до подачи требования об отсрочке.

- Могут ли мне отказать в праве на кредитные каникулы?

- Если при проверке подтверждающих документов выяснится, что заемщик

не соответствует установленным критериям, отсрочка будет отменена,

а заемщику придется возместить пропущенные платежи и выплатить неустойку (штрафы, пени). Кроме того, информация о просрочке будет направлена в бюро кредитных историй, что негативно повлияет

на возможность получить кредит или заем в будущем.

- Может ли кредитор сам проверить, насколько упал мой доход?

- Иногда банк может самостоятельно оценить, насколько заемщик соответствует критерию снижения дохода. Например, если банк ведет зарплатный проект предприятия, где работает заемщик, он может увидеть,

что его доход не снизился на 30% в прошлом месяце по сравнению

со среднемесячным доходом за 2019 год. В таком случае Банк России рекомендует кредитору сразу связаться с заемщиком и предупредить,

что требование о кредитных каникулах выполнено не будет, чтобы у человека впоследствии не появилисьпросрочка по кредиту, пени, штрафы

и испорченная кредитная история.

Важно!Постарайтесь собрать запрошенные кредитором документы дистанционно как можно быстрее, не дожидайтесь окончания 90-дневного периода. Такие длинные сроки предусмотрены в первую очередь для тех людей, кто из-за болезни или ограничительных мер не может собрать и подать документы сразу, одновременно с заявлением. Следует помнить, что если вы ошиблись, считая, что имеете право на отсрочку платежей, кредитор сможет быстрее зафиксировать ошибку, и тогда размер просроченных платежей

и штрафов будет тем меньше, чем раньше вы отправите документы.

- А если я по уважительной причине не успеваю собрать документы в срок 90 дней?

- Если у вас возникли объективные трудности со сбором запрошенных кредитором подтверждающих документов, сообщите об этом кредитору

и получите дополнительно 30 дней для их сбора и направления.

- На какой срок и сколько раз можно получить кредитные каникулы?

- Продолжительность льготного периода зависит от потребностей заемщика,

но не может быть более 6 месяцев.

По одному кредиту (займу) льготный период предоставляется только один раз.

- От какого дня ведется отсчет льготного периода (каникул)?

- Заемщик может самостоятельно определить дату начала льготного периода.

Дата начала льготного периода может быть: для задолженности по кредитным картам – любая с момента обращения в банк с требованием о каникулах; для потребительских кредитов – в том числе на 14 дней раньше даты обращения с требованием к кредитору(например, вы подаете заявление 14 июня, тогда вы можете указать в нем дату начала каникул – с 1 июня); для ипотечных кредитов – в том числе на 30 дней раньше даты обращения

с требованием к кредитору.

- Есть ли ограничения в сроках, когда можно запросить кредитные каникулы?

- Заемщики могут обратиться с требованием о кредитных каникулах до 30 сентября 2020 года, однако Правительство РФ при необходимости может продлить этот срок.

- Как я узнаю, что получил кредитные каникулы?

Кредитор обязан рассматривать требование заемщика о каникулах не дольше 5 календарных дней. И после этого сообщить заемщику о начале льготного периода по кредиту или займу.

- Не придется ли платить штраф за просрочку платежей в льготном периоде?

- В течение льготного периода кредитор не имеет права начислять заемщику неустойку (штраф, пени) за просроченные платежи или обращать взыскание на предмет залога (ипотеки). При это заемщик имеет право в любой момент прекратить действие льготного периода, сообщив об этом кредитору.

- Не будет ли у меня испорчена кредитная история из-за каникул?

- По реструктурированным кредитам Банк России предоставляет кредитным организациям возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика. Для заемщика это означает, что такая реструктуризация не отразится негативным образом на его кредитной истории и поможет сохранить его статус надежного заемщика. Это может иметь важное значение при обращении за кредитом в будущем.

- Начисляются ли проценты по кредиту или займу в льготный период?

- Предоставляемая отсрочка не является бесплатной!

1. По кредитным картам и потребительским кредитам в льготный период

на сумму основного долга (или задолженности по карте) начисляются проценты по льготной ставке, рассчитываемой как 2/3 среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита (займа), которую рассчитывает Банк России и которая была актуальна на дату направления заемщиком требования кредитору.

2. По ипотечным кредитам – начисляются проценты по ставке, установленной в договоре ипотеки.

Важно! Если у вас есть возможность платить посильные для вас суммы кредитору во время льготного периода, то эти платежи будут направляться

на уменьшение основного долга по кредиту, что позволит снизить сумму начисляемых процентов и облегчит завершение окончательных расчетов

по кредиту после льготного периода.

- Как нужно будет платить по кредитам или займам после льготного периода?

- Кредитная карта

Начисленные за льготный период проценты должны быть выплачены заемщиком в течение 24 месяцев равными ежемесячными платежами. Сумма долга по кредитной карте после окончания льготного периода обслуживается в соответствии с условиями банка-эмитента.

Потребительский кредит

Начисленные за льготный период проценты, а также просроченные проценты, пени и штрафы, образовавшиеся до начала льготного периода, выплачиваются заемщиком кредитору после завершения погашения потребительского кредита ежемесячными платежами, величина которых не может превышать размер вашего ежемесячного платежа (для аннуитетного платежа).

Ипотечный кредит

Не выплаченные во время льготного периода платежи по основному долгу

и процентам должны быть выплачены заемщиком после погашения ипотечного кредита ежемесячными платежами, величина которых не может превышать размер вашего ежемесячного платежа (для аннуитетного платежа).

Я уже воспользовался в прошлом году ипотечными каникулами.

Могу ли рассчитывать на новую отсрочку по платежам?

Если вы воспользовались правом на кредитные каникулы по новому закону, это не ограничивает ваше право на отсрочку по платежам в соответствии

с законом об ипотечных каникулах, принятым в 2019 году, и наоборот.

- Сумма моего кредита больше чем максимально установленная для получения отсрочки платежей. Что мне делать?

- В случае если размер кредита или займа превышает максимальный,

по которому заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием

о предоставлении льготного периода, но гражданин не может продолжать платить по кредиту, ему следует обратиться к кредитору индивидуально с просьбой о реструктуризации: отсрочке платежей, уменьшении суммы платежей ит.п.

В нынешней ситуации банки сами достаточно активно идут навстречу гражданам, реструктурируя кредиты по их заявлениям – перенося сроки платежа, снижая его размер, используя другие возможные меры, чтобы сделать выплаты посильными и поддержать клиента – в соответствии с рекомендациями Банка России.

- Сумма моего ипотечного кредита больше чем максимально установленная для получения отсрочки платежей. Что мне делать?

- В случае возникновения затруднений с обслуживанием долга по ипотечным кредитам в сумме, превышающий 1,5 млн рублей, заемщику рекомендуется воспользоваться законом об ипотечных каникулах, действующим с 2019 года.