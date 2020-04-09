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9 Апреля 2020, 17:23

Раскрасить яркими цветами и наполнить положительными эмоциями период самоизоляции предлагают организаторы творческого вернисажа «Материнство раскрывает таланты».

В разные эпохи в период самоизоляции создавались величайшие произведения искусства и научные открытия. Так были созданы знаменитые художественные произведения (А.С. Пушкин, “Евгений Онегин”; Т. Манн, «Волшебная гора»; А.П. Чехов, “Палата номер 6” и “Черный монах”; Джованни Боккаччо, “Декамерон”); И. Ньютон обнаружил и описал притяжение и описал несколько важных законов физики; и мн. др.

У представительниц прекрасного пола тоже есть возможность попасть в историю республики, вдохновить ее жителей своим творчеством и наполнить их сердца теплом и светом. Женщины, открывшие в себе художественные таланты в период ожидания или воспитания ребенка, приглашаются к участию в творческом вернисаже «Материнство раскрывает таланты».
Принять участие в выставке могут женщины, проживающие в Республике Башкортостан, которые начали писать картины в ожидании ребёнка, или после его рождения, вдохновившись этим событием.
Работы (рисунки) могут быть выполнены на холсте или ватмане, с использованием масла, акрила, акварели, гуаши, пастели. Желательно придерживаться стандартных форматов (прямоугольник, квадрат) при возможности - оформить работу в рамку. Тематика картины, техника рисования не имеют значения. Обязательно подпишите каждую свою работу (ФИО, название картины)! Заранее благодарим вас за соблюдение данных рекомендаций.
В период самоизоляции творчество служит отдушиной, источником наполнения, средством снятия стресса, и прекрасным поводом объединения всей семьи. Работы, выполненные в период самоизоляции, займут отдельное место на выставке «Материнство раскрывает таланты».
Давайте не переживать напрасно, давайте творить – это прекрасно!
Подробную информацию и правила участия можно найти на Семейном портале Башкортостана - семьярб.рф.
Заявки на участие принимаются до конца апреля на почту [email protected]. Для заявки - заполните анкету и прикрепите к электронному письму подписанные фотографии своих работ (до 3 штук).
В заявке обязательно укажите, какие работы выполнены в период самоизоляции.
Подробную информацию о конкурсе можно уточнить по телефону:
8 (347) 286-02-37 (Республиканский ресурсный Центр «Семья»).
Организаторами вернисажа являются Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан и Благотворительный Фонд "Территория счастья" совместно с Телерадиокомпанией «Башкортостан» РБ. Инициатор
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