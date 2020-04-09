Раскрасить яркими цветами и наполнить положительными эмоциями период самоизоляции предлагают организаторы творческого вернисажа «Материнство раскрывает таланты».

У представительниц прекрасного пола тоже есть возможность попасть в историю республики, вдохновить ее жителей своим творчеством и наполнить их сердца теплом и светом. Женщины, открывшие в себе художественные таланты в период ожидания или воспитания ребенка, приглашаются к участию в творческом вернисаже «Материнство раскрывает таланты».

Принять участие в выставке могут женщины, проживающие в Республике Башкортостан, которые начали писать картины в ожидании ребёнка, или после его рождения, вдохновившись этим событием.

Работы (рисунки) могут быть выполнены на холсте или ватмане, с использованием масла, акрила, акварели, гуаши, пастели. Желательно придерживаться стандартных форматов (прямоугольник, квадрат) при возможности - оформить работу в рамку. Тематика картины, техника рисования не имеют значения. Обязательно подпишите каждую свою работу (ФИО, название картины)! Заранее благодарим вас за соблюдение данных рекомендаций.

В период самоизоляции творчество служит отдушиной, источником наполнения, средством снятия стресса, и прекрасным поводом объединения всей семьи. Работы, выполненные в период самоизоляции, займут отдельное место на выставке «Материнство раскрывает таланты».

Давайте не переживать напрасно, давайте творить – это прекрасно!

Подробную информацию и правила участия можно найти на Семейном портале Башкортостана - семьярб.рф.

Заявки на участие принимаются до конца апреля на почту [email protected] . Для заявки - заполните анкету и прикрепите к электронному письму подписанные фотографии своих работ (до 3 штук).

В заявке обязательно укажите, какие работы выполнены в период самоизоляции.

Подробную информацию о конкурсе можно уточнить по телефону:

8 (347) 286-02-37 (Республиканский ресурсный Центр «Семья»).