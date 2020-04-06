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6 Апреля 2020, 17:45

Информационное сообщение «О создании регионального ситуационного центра УФНС России по Республике Башкортостан»

В УФНС России по Республике Башкортостан создан региональный ситуационный центр, на который возложено осуществление оперативного мониторинга рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, влияющих на экономическую и социальную ситуацию, а также на поступления налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации

В ситуационный центр могут обратиться налогоплательщики в случае возникновения экономических и социальных проблем, напрямую связанных с распространением коронавирусной инфекции. Налоговый орган будет осуществлять сбор и анализ указанной информации для оценки текущей экономической и социальной ситуации, подготовки предложений для направления в соответствующие органы государственные власти Российской Федерации.
По возникающим вопросам можно обратиться по телефону 8(347)226-37-88 (координатор регионального ситуационного центра), направить обращение на электронный почтовый ящик [email protected] или в налоговый орган по месту учета.
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