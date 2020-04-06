Информационное сообщение «О создании регионального ситуационного центра УФНС России по Республике Башкортостан»

В ситуационный центр могут обратиться налогоплательщики в случае возникновения экономических и социальных проблем, напрямую связанных с распространением коронавирусной инфекции. Налоговый орган будет осуществлять сбор и анализ указанной информации для оценки текущей экономической и социальной ситуации, подготовки предложений для направления в соответствующие органы государственные власти Российской Федерации.