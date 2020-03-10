Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителе

Решение о лишении родительских прав влечет за собой утрату родителями прав на воспитание детей, защиту их интересов; на истребование детей от других лиц; на согласие либо отказ в даче согласия передать ребенка на усыновление; на дачу согласия на совершение детьми в возрасте от 14 до 18 лет сделок; на ходатайство об ограничении или лишении ребенка в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами; на дачу согласия на эмансипацию несовершеннолетнего; на получение содержания от совершеннолетних детей; на пенсионное обеспечение после смерти детей; на наследование по закону.

При этом ребенок, в отношении которого родители (один из них) лишены родительских прав, сохраняет право собственности на жилое помещение или право пользования жилым помещением, право на получение наследства.

Иски о лишении родительских прав могут предъявлять только лица, определенные в законе: один из родителей, лица, заменяющие родителей (усыновители, опекуны, попечители, приемные родители), прокурор, органы или учреждения, на которые возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей (органы опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). Также право обратиться в суд с иском есть у ребенка, который достиг возраста 14 лет. Как показывает сложившаяся практика, чаще всего требование о лишении родительских прав заявляет один из родителей ребенка. Обычно истец и ответчик — это бывшие супруги.

Наиболее распространенное основание лишения прав – это уклонение от выполнения обязанностей родителями. В большинстве случаев это лица злоупотребляющие спиртными напитками, не заботящиеся о здоровье, нравственном воспитании, физическом, психическом, духовном развитии, материально-бытовом обеспечении, обучении ребенка, либо отбывающие наказание в местах лишения свободы. Незначительную долю составляют дела, где основаниями для лишения родительских прав являются жестокое обращение с детьми.

Всего в 2019 году рассмотрено 23 гражданских дела о лишении родительских прав, 21 иск удовлетворен (1 - частично), в 2 случаях в удовлетворении требований отказано. Лишено родительских прав 22 родителя (12 матерей, 10 отцов), 6 родителей ограничены в родительских правах (3 матери, 3 отцов). По 12 делам судом также решен вопрос о взыскании алиментов. Кроме того, рассмотрено 4 дела об ограничении родительских прав, 3 иска удовлетворено.

Причинами подачи исков суд в основном явилось злоупотребление родителями спиртными напитками, ответчики не работали, уклонялись от содержания и воспитания детей, судьбой и здоровьем детей не интересовались, в результате дети были предоставлены сами себе, не имели элементарных условий для нормального существования, отдыха и сна, учебы, часто убегали из дома, в том числе по причине физического насилия и жестокости со стороны родителей, постоянных скандалов и пьянства.