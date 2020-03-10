Внимание и признательность – прекрасной половине человечества

Накануне Международного женского дня в районном Дворце культуры яблочку негде было упасть. После предпраздничной недели труженики села собрались поздравить коллег, подруг, соседей и родных с этим замечательным весенним праздником. До начала тожественного собрания и концерта в честь прекрасных женщин в зрительном зале тут и там звучали слова поздравлений и веселый смех. На этой доброжелательной ноте и началось чествование виновниц торжества. Из уст благородных, безупречных, великолепных, галантных, искрометных мужчин: Р. Плотникова, В. Кутлуметова, И. Арсланова, А. Дударова, И. Шакурова, М. Салимова, М. Андреева и А. Ибулаева со сцены прозвучали слова признательности и искренние поздравления самой милой и красивой, самой слабой, и в то же время сильной, самой доброй и обаятельной, прекрасной половине человечества – женщинам. Ибо нет на земле любимее матери, подарившей жизнь, вырастившей своих детей в заботе. Отрадно, что хранительницы домашних очагов проявляют себя и в работе. Награждение тружениц района началось с золотой пары юбиляров. Счастливые супруги Поповы отмечены президентским подарком. Любовь Варфоломеевна и Виктор Иванович являются примером старательности, терпимости, любви и верности своей семье. Затем председатель Совета МР Мишкинский район С. Александров вручил почетные грамоты Совета и администрации муниципального района повару средней общеобразовательной школы деревни Малонакаряково К. Ибрагимовой и учителю начальных классов средней общеобразовательной школы деревни Ирсаево Д. Масаевой. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Международного женского дня – 8 Марта благодарственными письмами Совета и администрации муниципального района Мишкинский район РБ награждены: Л. Александрова (рентгенлаборант ГБУЗ РБ Мишкинская центральнная районная больница), В. Аглямова (заведующая отделом подписки Мишкинского информационного центра-филиала ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан»), А. Агеева (бухгалтер общества с ограниченной ответственностью «СтройПроект»), М. Исаева (инженер по верстке Мишкинского информационного центра-филиала ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан»), С. Пеклаева (продавец общества с ограниченной ответственностью «Штурм», индивидуального предпринимателя Ю. Александрова), Р. Шайнурова (продавец-консультант магазина «Евротехника» индивидуального предпринимателя А. Фатхинурова), Н. Шарифуллина (преподаватель государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Мишкинский агропромышленный колледж) и другие девять обаятельных женщин, достигших значительных успехов в производственной и общественной деятельности.