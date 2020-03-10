+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Общество
10 Марта 2020, 16:15

В гости с поздравлениями

В рамках празднования Международного женского дня волонтеры «Дари добро» и активисты РДШ и «Молодой Гвардии» д. Ирсаево совместно с председателем первичной ветеранской организации Валентиной Аптиевой отправились поздравить ветеранов педагогического труда

Марию Ишалиновну Саметову, Веру Иликбаевну Киликаеву, Анну Петровну Русиеву и техперсонал школы: Соню Айгузиновну Айгузину, Анну Алиевну Андреянову, Анастасию Шамуратовну Пашкину на дом, чтобы поздравить с праздником, вручить цветы и подарить частичку тепла. Эмоциями и жизненными историями была наполнена наша приятная встреча с каждым педагогом.
В этот светлый праздник добровольцы поздравили милых женщин, пожелали крепкого здоровья, благополучия и долголетия. Ребята отметили, что педагоги – это пример уважения, который нас сопровождает в течение всей нашей жизни.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru