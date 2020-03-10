В гости с поздравлениями

Марию Ишалиновну Саметову, Веру Иликбаевну Киликаеву, Анну Петровну Русиеву и техперсонал школы: Соню Айгузиновну Айгузину, Анну Алиевну Андреянову, Анастасию Шамуратовну Пашкину на дом, чтобы поздравить с праздником, вручить цветы и подарить частичку тепла. Эмоциями и жизненными историями была наполнена наша приятная встреча с каждым педагогом.