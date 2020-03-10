В гости с поздравлениями

Марию Ишалиновну Саметову, Веру Иликбаевну Киликаеву, Анну Петровну Русиеву и техперсонал школы: Соню Айгузиновну Айгузину, Анну Алиевну Андреянову, Анастасию Шамуратовну Пашкину на дом, чтобы поздравить с праздником, вручить цветы и подарить частичку тепла. Эмоциями и жизненными историями была наполнена наша приятная встреча с каждым педагогом.
В этот светлый праздник добровольцы поздравили милых женщин, пожелали крепкого здоровья, благополучия и долголетия. Ребята отметили, что педагоги – это пример уважения, который нас сопровождает в течение всей нашей жизни.