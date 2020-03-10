Cтартовал конкурс грантов Главы Республики Башкортостан на развитие гражданского общества

Некоммерческие организации Башкортостана, участвующие в развитии институтов гражданского общества и реализующие социально значимые проекты, могут подать конкурсные заявки по 9-ти направлениям. Это «Наука и образование», «Социальная поддержка и защита граждан», «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства», «Культура, искусство и сохранение исторической памяти», «Охрана окружающей среды, создание комфортной среды проживания и защита животных», «Молодежная политика», «Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия», «Защита прав граждан, поддержка институтов гражданского общества», «Охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта».

Общая сумма финансирования составляет 50 млн. рублей.

Заявки на конкурс принимаются в электронном виде на сайте grant.openrepublic.ru. Прием заявок продлится до 18 марта 2020 года включительно.

«Гранты – это возможности для некоммерческого сектора республики в поддержке проектов, которые дадут новые проектные решения актуальных проблем и вопросов общества, зададут новые тенденции в развитии гражданского общества Башкортостана. НКО, в свою очередь, - это связующее звено между государством и обществом, которое понимает суть имеющихся проблем и способно предложить новые решения в виде проектов» - поделилась Люция Юлуева, генеральный директор Фонда содействия гражданскому обществу РБ.

Подробную информацию о направлениях и тематике проектов, требованиях к участникам конкурса, условиях и порядке предоставления грантовучастники конкурса могут изучить на сайтеgrant.openrepublic.ru во вкладке «Конкурсы» разделе «Документы».