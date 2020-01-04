Активизировалась борьба с некурительной продукцией, (СНЮС) так называемой, чумой молодежи

Кодекс РФ об административных правонарушениях
1. Несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и
табачными изделиями влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двухтысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
2. Оптовая или розничная продажа насвая, табака сосательного (снюса) -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до
двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до
шестидесяти тысяч рублей.
Так же ожидаются поправки, вступающего в силу соответствующего закона