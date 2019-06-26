Пройдет «Горячая линия» по вопросам качества и безопасности хлебобулочных изделий
Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ в Бирском, Аскинском, Балтачевском, Бураевском, Караидельском, Мишкинском, Татышлинском районах с 21 июня по 5 июля с 10.00 до 16.00 часов (перерыв с 12.00 до 12.45 часов) проводится «Горячая линия» по вопросам качества и безопасности хлебобулочных изделий, кондитерской продукции и срокам годности по телефонам 8 (34784) 3–30–31, 8 (34784) 3–47–90, 8–800–700–90–30.