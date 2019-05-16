В деревне Верхнесорокино Мишкинского района открыли обелиск участникам ВОВ

Поэтому очень важно сохранить память об участниках кровавых сражений, которые ценою жизни защищали Родину, о трудовых подвигах в тылу, о том, что пережили дети тех лет.

Обелиски, памятники, мемориалы — это дань памяти ныне живущих поколению прадедов и дедов, спасших мир от фашизма. В День Победы в районе был открыт очередной обелиск участникам Великой Отечественной войны: жители деревни Верхнесорокино увековечили память своих односельчан — тех, кто остался на полях сражений и тех, кто вернулся домой с победой.

Поздравляя верхнесорокинцев с Днем Победы, глава администрации МР Мишкинский район Рустам Мусин поблагодарил жителей деревни и главу администрации СП Станислава Хазиева за строительство обелиска, за вклад в доброе дело.

Представитель аппарата Главы республики Борис Нурисламов выразил свои восхищения и живописным видом Верхнесорокино и организацией шествия Бессмертного полка в деревне. Он передал слова благодарности врио Главы РБ Радия Хабирова.

О людях, кто с честью выполнил свой долг защитника Отечества, говорил представитель военного комиссариата Мишкинского и Бураевского районов Олег Саликов.

Председатель районного совета ветеранов Юлия Балахнина отметила, что в этот день на малую родину строчкой на обелиске вернулись те, кого после войны не дождались родные и близкие.

Волнительным было выступление единственного участника Великой Отечественной войны Алия Семенова. По военному статный 93–летний ветеран поблагодарил всех участников строительства обелиска.

Молодой глава администрации СП Ирсаевский сельсовет Станислав Хазиев отметил, что задача его поколения — быть достойными потомками дедов и прадедов. Он выразил благодарность жителям деревни, инициативной группе, участникам строительства, спонсорам, внесшим свой вклад в дело увековечивания памяти участников Великой Отечественной войны.

После торжественного открытия обелиска, жители деревни и гости мероприятия возложили цветы к его подножию.