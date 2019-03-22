В Башкирии предложили ввести 4-дневную рабочую неделю для многодетных мам

По мнению специалистов, укороченная неделя для женщин с детьми может позволить большему количеству мам получать полноценную зарплату и при этом чаще бывать с детьми.

«Определенным вкладом в укрепление института семьи и брака становятся мероприятия, которые дают людям возможность больше времени проводить со своей семьей. В этом плане в республике с 1 апреля ряд школ перейдут на 5-дневное обучение. В обозримом будущем мы предлагаем пойти дальше. Определённый интерес в связи с этим может представлять 4-дневная рабочая неделя и частичная трудовая занятость родителей с тремя и более детьми»,- заявила сказала и.о. вице-премьера Ленара Иванова.