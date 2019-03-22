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Общество
22 Марта 2019, 14:34

В Башкирии предложили ввести 4-дневную рабочую неделю для многодетных мам

Заместитель премьер-министра РБ Ленара Иванова считает, что это может стать «определенным вкладом в укрепление института семьи и брака», также нововведения дадут людям возможность больше времени проводить со своей семьей, сообщает сайт Newsbash.ru.

По мнению специалистов, укороченная неделя для женщин с детьми может позволить большему количеству мам получать полноценную зарплату и при этом чаще бывать с детьми.
«Определенным вкладом в укрепление института семьи и брака становятся мероприятия, которые дают людям возможность больше времени проводить со своей семьей. В этом плане в республике с 1 апреля ряд школ перейдут на 5-дневное обучение. В обозримом будущем мы предлагаем пойти дальше. Определённый интерес в связи с этим может представлять 4-дневная рабочая неделя и частичная трудовая занятость родителей с тремя и более детьми»,- заявила сказала и.о. вице-премьера Ленара Иванова.
Источник: https://newsbash.ru/society/10108-v-bashkirii-predlozhili-vvesti-4-dnevnuju-rabochuju-nedelju-dlja-mnogodetnyh-mam.html
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