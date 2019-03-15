На территории Мишкинского района действует «горячая линия» на тему: «Цифровой мир: надежные смарт-устройства»
С 11 по 25 марта с 10.00 до 16.00 часов (перерыв с 12.00 до 12.45 часов) Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Бирском, Аскинском, Балтачевском, Бураевском, Караидельском, Мишкинском, Татышлинском районах проводится «Горячая линия» на тему: «Цифровой мир: надежные смарт-устройства» по тел. 8 (34784) 3–30–31, 8 (34784) 3–47–90, 8–800–700–90–30.