«Молочка» без вреда для здоровья

Рекомендации потребителям при покупке молочных продуктов дает специалист-эксперт Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Бирском, Аскинском, Балтачевском, Бураевском, Караидельском, Мишкинском, Татышлинском районах Ю. Гайнанова.









— Где лучше приобретать молочную продукцию?



— Приобретать молочную продукцию нужно в торговых предприятиях, обеспеченных необходимым холодильным оборудованием для сохранения качества и безопасности молочной продукции. При выборе продукта тщательно изучите упаковку. На ней должна быть следующая информация: наименование молочной продукции, которое указывается на лицевой стороне упаковки; название и местонахождениеизготовителя продукции — юридический адрес, включая страну или место происхождения продукта. Также на упаковке должно быть название организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на территории Таможенного союза, товарный знак (марка) при наличии, масса нетто, состав продукта с указанием входящих в него компонентов, массовая доля жира, указывается в процентах.









— Есть ли какие-то исключения?



— Исключение составляют обезжиренные продукты переработки молока, сыра, сырных продуктов, плавленых сыров, плавленых сырных продуктов. Также на упаковке для сыра, сырных продуктов, плавленых сыров, плавленых сырных продуктов должна быть указана массовая доля жира в сухом веществе (в процентах). Массовая доля молочного жира (в процентах к жировой фазе) указывается на упаковке молокосодержащих продуктов. Содержание в готовом кисломолочном или сквашенном продукте микроорганизмов (молочнокислых, бифидобактерий и других пробиотических микроорганизмов, а также дрожжей — колониеобразующих единиц (КОЕ) в 1 г продукта), содержание в готовом обогащенном продукте микро- и макроэлементов, витаминов, других используемых для обогащения продукта веществ, также должно быть указание отношения количества добавленных в продукт веществ к суточной дозе их потребления и особенностей употребления продукта.









— Какие требования к указанию срока годности молочных продуктов?



— Срок годности продукции — это период, по истечении которого пищевой продукт считается непригодным для использования по назначению. Срок годности указывается после слов «годен до», «употребить до», «использовать до»: для продукции со сроком годности до 72 часов — час, число, месяц. Для продукции со сроком годности от 72 часов до 30 дней — число, месяц, год. Для нескоропортящейся продукции (в т. ч. консервов) — месяц, год.









— Что еще должно быть указано?



— Обязательно должны быть указаны условия хранения после вскрытия упаковки, если качество и безопасность продукта при этом меняется и обозначение стандарта или технического документа изготовителя, в соответствии с которым производится продукт переработки молока.







Также в информации, размещенной на упаковке, могут быть отражены дополнительные сведения, касающиеся особенностей качества продукта.









— Какие еще рекомендации дадите нашим потребителям?



— Всегда обращайте внимание на целостность упаковки и внешний вид продукта, проверяйте дату изготовления и срок годности, не приобретайте продукт, если информация о товаре не читаема.







Если у вас возникли сомнения в качестве и безопасности молочной продукции, вы вправе потребовать у продавца документы, подтверждающие соответствие товара заявленным требованиям.



