В России появится единый мусорный оператор

Функции и полномочия учредителя компании возложат на Минприроды. Компания должна будет сформировать систему обращения с твердыми коммунальными отходами, предотвращать вредное действие мусора на здоровье человека и окружающую среду, а также контролировать переработку мусора.







Чем займется мусорный оператор



Оператор будет участвовать в разработке проектов нормативных актов по утилизации отходов, проводить экспертизу мусорных полигонов, заключать соглашения с международными организациями. Компания также будет привлекать инвесторов для реализации проектов по переработке отходов, разрабатывать программы господдержки таких проектов и контролировать их финансирование.







Правительству поручено утвердить в течение месяца устав оператора и положение о наблюдательном совете компании. В течение трех месяцев определить состав федерального имущества, которое передадут компании. Компания должна быть зарегистрирована и размещена в Москве.







Уже с 2019 года деятельность оператора будет финансироваться из бюджета. До 1 января 2020 года власти должны создать единую и региональные системы учета твердых отходов.







В декабре прошлого года Владимир Путин заявил о необходимости строительства в целом по стране до 2024 года как минимум 200 мусороперерабатывающих заводов.







Глава государства подчеркивал, что проблемой переработки отходов в стране не занимались, «с советских времен мусор сбрасывали в ямы». Теперь, в свете развития промышленности и увеличения количества отходов решение вопроса стоит очень остро.







14 января на оперативном совещании в правительстве врио главы республики Радий Хабиров вновь напомнил о своем требовании снижения стоимости новой коммунальной услуги — вывоз мусора.







По его мнению, для горожан платеж не должен превышать 70 рублей. Для жителей населенных пунктов, где ранее не было системы сбора вывоза мусора, — не более 35 рублей.







Счета за новую коммунальную услугу по обращению с твердыми бытовыми отходами начнут выставляться жителям Башкирии с 25 января. Но при этом уже есть случаи получения платежек с новой строкой от управляющих компаний.



«Кто-то, видимо, спешит с получением денежных средств. Это противозаконно, такие ситуации мы будем рассматривать принципиально, пресекать их беспощадно, чтобы никому не было повадно. Я прошу поставить это на особый контроль — чтобы не возникало таких двойных платежей», — заявил Радий Хабиров.



