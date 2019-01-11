В Башкирии взрослые получили подарки от Деда Мороза
В Мишкинском районе затейница и рукодельница Юлия Апкаликова решила порадовать своих близких и родных
Как волнительно и трогательно смотреть на взрослого человека, когда он получает неожиданный подарок от Деда Мороза. Так случилось и с моими соседками. После новогоднего представления Дед Мороз и Снегурочка вручили нескольким женщинам подарочные кулёчки, которые аккуратно были завязаны красивыми ленточками. У всех на лицах были удивление и радость. Женщины смотрели друг на друга и недоумевали, кто же сделал им подарки. Открыв их, они сразу догадались, чьих рук это дело. Нет, внутри пакета не было записки, там были красивый самодельный цветок-подсвечник и шар пожеланий. Это затейница и рукодельница Юлия Апкаликова решила порадовать своих близких и родных.
Всегда жизнерадостная и весёлая Юлия никогда без дела не сидит. Она — настоящая мастерица на все руки. Началось её увлечение ещё с детства. У мамы она научилась шить, всему остальному — самостоятельно. Рукодельница шьёт национальные марийские платья, вышивает, увлекается бисероплетением, создаёт интересные сувениры. Свои работы Юлия бережно хранит или дарит людям на память. Это ведь так прекрасно: украшать жизнь и дарить радость людям!
Дарите друг другу подарки с поводом и без повода. И тогда в нашей жизни будет больше счастливых лиц.
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