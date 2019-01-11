В Башкирии взрослые получили подарки от Деда Мороза

Как волнительно и трогательно смотреть на взрослого человека, когда он получает неожиданный подарок от Деда Мороза. Так случилось и с моими соседками. После новогоднего представления Дед Мороз и Снегурочка вручили нескольким женщинам подарочные кулёчки, которые аккуратно были завязаны красивыми ленточками. У всех на лицах были удивление и радость. Женщины смотрели друг на друга и недоумевали, кто же сделал им подарки. Открыв их, они сразу догадались, чьих рук это дело. Нет, внутри пакета не было записки, там были красивый самодельный цветок-подсвечник и шар пожеланий. Это затейница и рукодельница Юлия Апкаликова решила порадовать своих близких и родных.