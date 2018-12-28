В Мишкинском районе состоялось закрытие Года семьи

Он принес много хорошего — это и нововведения в законодательстве в защиту семьи, и огромное количество мероприятий, посвященных этой теме, и радостные события — пополнения в семьях. Закрытие Года семьи стало еще одним красочным и ярким зрелищем на сцене районного Дворца культуры.

Подводя итоги года, заместитель главы администрации МР Мишкинский район по социальным вопросам и кадрам Лариса Александрова сказала:

— Для района Год семьи стал знаменательным — 104 пары создали новые семьи, 11 пар отметили юбилеи супружеской жизни, появились на свет 293 ребенка. Три матери, воспитывающие пять и более детей, получили медали «Материнская слава». Далее Лариса Геннадиевна пожелала всем крепкого здоровья, взаимного уважения, процветания семей.

На сцену пригласили уважаемых людей — юбиляров супружеской жизни Якова Михайловича и Соню Ермолаевну Михайловых. К сожалению, Соня Ермолаевна не смогла прийти на мероприятие. Якову Михайловичу были вручены Приветственные адреса от врио Главы РБ Радия Хабирова и главы администрации МР Мишкинский район Рустама Мусина, ценный подарок.

— Мы с моей супругой вырастили пятерых детей, у нас восемь внуков, — сказал Яков Михайлович. — Весь секрет семейного долголетия и счастливой супружеской жизни мы видим во взаимном уважении и понимании. И вам, молодым, мы желаем долгой счастливой жизни.

Заведующая отделением северо-западного межрайонного центра «Семья» в Мишкинском районе Маргарита Николаева вручила благодарственные письма администрации МР Мишкинский район и подарки от отдела молодежи за активную жизненную позицию, достойное воспитание детей и активное участие в реализации мероприятий, посвященных Году семьи на территории муниципалитета семьям, где воспитываются пять и более детей, — Михаила Михайлова и Ларисы Яншаевой, Алексея и Натальи Биктышевых, Дмитрия Егорова и Евгении Айгузиной.

Участники районного конкурса «Молодая семья‑2018» — семьи Андрея и Айгуль Муратбаевых, Радика и Светланы Гизитдиновых представили презентации своих семей. У каждой семьи — свои болельщики, которые дружно поддерживали конкурсантов. Дети обеих семей очаровали зрителей, а музыкальные номера украсили мероприятие.

Главный специалист по делам молодежи администрации района Ольга Биктубаева отметила, что в районе более 2000 молодых семей. Ольга Петровна вручила семьям Муратбаевых и Гизитдиновых благодарственные письма и ценные призы.

Как всегда, яркими и запоминающимися моментами мероприятия стали выступления работников культуры и самодеятельных артистов — НАТ «Эрвел», Марселя Салимова, Ирины Аликаевой, Светланы Каншаевой, Ильгиза Шакурова, Олеси Мусалиной, Нагима Бабичева, Алексея Ибулаева, Ильфака Арсланова. Проникновенное чтение стихов о семье, трогательные высказывания о близких людях ведущих вечера Регины Исмагиловой и Радиона Плотникова проникли в душу зрителей.