В Мишкинском районе пройдет парад Дедов Морозов

Администрация СП Мишкинский сельсовет совместно с районным Дворцом культуры в рамках подготовки празднования Нового года проводит конкурс — парад Дедов Морозов «Новый год уже в пути» среди организаций, учреждений, предприятий, жителей райцентра.
Конкурс проводится 25 декабря в 19.00 на площади Мишкинского РДК на открытии ледового городка.
Желающим принять участие необходимо прислать заявку до 24 декабря по адресу: с. Мишкино, ул. Ленина, 112. Эл. адрес: [email protected].
По всем вопросам обращаться по тел. 2–15–76.
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