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Общество
19 Декабря 2018, 14:30

В России четверть работодателей планируют сократить штат в 2019 году

Почти четверть российских работодателей планируют начать 2019 год с сокращения штата, а 18 процентов — хотят расширить. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой исследование портала Rabota.ru.

По данным портала, больше всего сокращения затронут работников из медиа, маркетинга и продовольственной сферы. Меньше всего это затронет компании, оказывающие услуги бизнесу.
Исследование также показало, что 33 процента работодателей планируют в начале следующего года организовать обучение своих сотрудников. В основном это коснется предприятий в IT и финансовой сфере, а также компаний, предоставляющих услуги бизнесу. Меньше всего готовы вкладывать в обучение персонала работодатели из строительной сферы.
Исследователи также выяснили, что в начале 2019 года 25 процентов работодателей планируют ввести новую систему премирования работников и пересмотреть ключевые показатели эффективности. Кроме того, 20 процентов предприятий планируют открыть новые направления своей деятельности.
Исследование проводилось среди 300 работодателей из различных сфер. В каждом из предложенных вопросов они могли выбирать несколько вариантов ответа.
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