В России четверть работодателей планируют сократить штат в 2019 году

По данным портала, больше всего сокращения затронут работников из медиа, маркетинга и продовольственной сферы. Меньше всего это затронет компании, оказывающие услуги бизнесу.

Исследование также показало, что 33 процента работодателей планируют в начале следующего года организовать обучение своих сотрудников. В основном это коснется предприятий в IT и финансовой сфере, а также компаний, предоставляющих услуги бизнесу. Меньше всего готовы вкладывать в обучение персонала работодатели из строительной сферы.

Исследователи также выяснили, что в начале 2019 года 25 процентов работодателей планируют ввести новую систему премирования работников и пересмотреть ключевые показатели эффективности. Кроме того, 20 процентов предприятий планируют открыть новые направления своей деятельности.