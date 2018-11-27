Житель Башкирии выиграл главный приз от Издательского дома «Республика Башкортостан»

Житель деревни Рефанды Мишкинского района Дмитрий Яметов теперь сможет смотреть телевизор по спутниковому ТВ

Как мы уже писали, 10 октября состоялся розыгрыш призов среди подписчиков Издательского дома «Республика Башкортостан». В прямом эфире телеканала «БСТ» были подведены итоги конкурса «Выиграй суперприз!». Главный подарок (телевизор и комплект спутникового ТВ «Триколор») достался нашему земляку из деревни Рефанды Дмитрию Яметову.

20 ноября состоялось торжественное вручение приза. Поздравлять юбиляра и вручить выигранный приз приехали начальник отдела распространения периодической печати ГУП РБ «Издательский дом «Республика Башкортостан» Павел Быков, специалист отдела Айнур Давлетбаков, редактор районной газеты «Дружба» Фирдаус Кадикова, глава СП Новотроицкий сельсовет Людмила Чухнина. Сотрудники телеканала БСТ сделали видеосюжет, который в скором времени будет демонстрироваться по телевидению.

Хочется немного рассказать о герое дня. Дмитрий Яметович Яметов — ветеран педагогического труда. Всю сознательную жизнь он посвятил воспитанию детей: из 45 лет трудового стажа 33 года он был директором школы. Вместе с супругой воспитали 5 детей, которые на сегодняшний день являются его поддержкой и опорой. Несмотря на преклонный возраст, он, как и прежде, остается активистом — является председателем первичной ветеранской организации СП Новотроицкий сельсовет, организовывает для них мероприятия, пишет статьи в районные газеты «Дружба», «Келшымаш» и «Ветеран Башкортостана».

— Я всегда любил живое слово печати, — говорит Дмитрий Яметович. — Сам был и остаюсь внештатным корреспондентом районки. До сих пор первым делом подписываюсь на газеты «Дружба», «Республика Башкортостан», «Чолман». Теперь с удовольствием читаю и подписываюсь на «Ветеран Башкортостана».