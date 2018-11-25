Я вернулся, мама!

Жительницу райцентра Анастасию Алексееву я не узнал, настолько она изменилась внешне. Некогда суровая женщина светилась как бы изнутри, поражая окружающих теплом и неведомым жаром теплоты и красоты.

Мне, как ее хорошему знакомому, имеющего право на известную долю любопытства, не терпелось узнать — что же такое случилось хорошего в ее однообразной, лишенной особой радости жизни. Оказывается, «ларчик» открывается просто. В канун Дня матери ее сын Станислав возвращается со службы.

Год назад Анастасия проводила сына на службу. И унес поезд ее кровинушку аж на другой конец земли. А чтобы легче было ждать, установила Настя в своем смартфоне электронный календарь, который каждое утро возвещал ей о том, сколько отслужил ее Стасик, и сколько еще осталось. Вот так, все 365 дней и ночей чудо техники вело учет ее одинокой жизни. Пока готовился этот материал, ставился на полосу районной газеты, Станислав, отмахав львиную часть маршрута домой, все ближе и ближе приближался к отчему крову. Тысячи километров сменялись на сотни, а затем уже на десятки верст. И через день-другой замаячит вдали родная Башкирия, которую Стасик покинул год назад…

Сейчас мама развернула кипучую деятельность по подготовке к встрече сына. Загодя сделала капитальную уборку дома, закупила продуктов на стол, составила меню будущих торжеств. Мало того, просидев несколько ночей за компьютером, сделала настоящую презентацию с использованием текстового сопровождения, музыки и фотографий, рассказывающих о всех важных вехах в жизни Стасика. Пусть будет приятно парню и гостям. Много раз пересматривая фотослайды, мать всякий раз смахивала наворачивающиеся слезы-предательницы. Здесь Стасик сломал руку, еще не оправился от болезни. На другой — сынок с увлечением читает букварь, перечисляя по памяти названия десятков птиц. А здесь — Станислав с бритой головой провожает гостей. Наутро он уже, переодетый в солдатскую форму, входит в вагон воинского эшелона. А вот на этих последних снимках Станислав вышел с командой с территории части…