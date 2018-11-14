На прошлой неделе сотрудники отдела МВД России по Мишкинскому району отметили свой профессиональный праздник

Действующие сотрудники отдела МВД России по Мишкинскому району, ветераны, гости накануне Дня сотрудников органов внутренних дел собрались во Дворце культуры села Мишкино.

Открыл торжественное мероприятие начальник отдела МВД России по Мишкинскому району Л. Худойназаров. В своем выступлении он отметил, что полиция всегда занимала одно из ведущих мест в системе органов государственной власти Российского государства, успешно осуществляя борьбу с преступностью и охрану общественного правопорядка, обеспечивая целостность и стабильность государства, защиту конституционных прав граждан, общественных интересов нашей Родины. В современной сложной стремительно меняющейся криминогенной обстановке, наряду с такими традиционными направлениями деятельности, как борьба с преступностью, обеспечение правопорядка и безопасности граждан, появились новые направления, которые стали приоритетными. Это, прежде всего, обеспечение экономической безопасности государства, противодействие терроризму, борьба с незаконным оборотом наркотических и психотропных средств, преступлениями в сфере высоких технологий и киберпреступностью.

Сегодня самоотверженная служба работников полиции отдела МВД России по Мишкинскому району — гарантия спокойствия и безопасности граждан муниципалитета.

Слова благодарности сотрудникам органов внутренних за преданность профессии, за то, что они с достоинством выполняют свой долг — защищают права человека, служат народу, выразил глава администрации МР Мишкинский район Р. Мусин.

История развития полиции, формирование и становление ее подразделений неразрывно связаны с человеческими судьбами, боевыми и трудовыми подвигами людей, избравшими профессию сотрудника органов внутренних дел. Более пяти тысяч сотрудников полиции прошли суровую жизненную школу на Северном Кавказе. Среди них были 8 человек с отдела МВД России по Мишкинскому району, которые в опасных условиях с честью несли боевую службу, высоко подняли авторитет башкирской полиции. Это — Э. Багиров, Д. Бикбулатов, Ю. Яндуганов, В. Шамаев, Э. Сафин, И. Бикбулатов, Д. Никитин, И. Трушков. И, несмотря на профессиональный праздник, в этот день многие сотрудники полиции находились на своем посту.

На торжественном мероприятии состоялось вручение государственных и ведомственных наград тем, кто проявил мужество при исполнении служебного долга, добился высоких результатов в оперативно-служебной деятельности, а также отличился в борьбе с преступностью и обеспечении общественного порядка. Подполковник внутренней службы Н. Салмиянов, капитан полиции И. Бикбулатов, майор полиции Д. Изибаиров, майор внутренней службы Р. Шаймарданов были награждены медалью МВД России «За отличие в службе I степени», подполковник полиции Л. Худойназаров, майор полиции Н. Казыханов — «За отличие в службе II степени», младший лейтенант полиции Д. Никитин, лейтенант полиции Ю. Яндуганов — «За отличие в службе III степени». Оперуполномоченному уголовного розыска Евгению Исакаеву было присвоено звание младший лейтенант полиции.

Приказом МВД по РБ и Совета ветеранов внутренних дел и внутренних войск Михаилу Апсатарову была вручена медаль «Ветеран МВД».

Многие в этот день были отмечены благодарственными письмами, почетными грамотами Совета и администрации МР Мишкинский район, награждены ценными подарками, получили из рук главы администрации СП Мишкинский сельсовет Р. Ишмакаева абонементы в физкультурно-оздоровительный комплекс «Тазалык».

Особые слова благодарности на праздничном мероприятии прозвучали в адрес женщин, которые наравне с мужчинами несут свою нелегкую службу, родных и близких сотрудников за понимание и поддержку, уют семейного очага.