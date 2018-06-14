Верьте в мечту, и она сбудется

Ученица детской фотошколы «Взгляд» Альфия Садирова, выигравшая путевку в Международный детский центр «Артек», поделилась своими впечатлениями.







При поддержке Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, весной этого года проходил Республиканский детско-юношеский конкурс творческих работ «Свой голос». Ученица детской фотошколы «Взгляд» Альфия Садирова из села Мишкино стала победителем в номинации «Лови мгновение». Наградой за победу стала путевка в лучший лагерь страны «Артек». Недавно она вернулась домой. На днях мы встретились с Альфией Садировой и преподавателем детской фотошколы «Взгляд» при МБУ ДО ЦДЮТ «Путник» Ульяной Небогатиковой и попросили Альфию ответить на несколько вопросов.







— Альфия, ты раньше слышала о лагере «Артек»?



— Мой папа всегда делится со мной историями о своем детстве, и я с удовольствием их слушаю. Однажды он рассказал мне про одно удивительное место на земле — о прекрасном и удивительном лагере «Артек». Там исполняются мечты, каждый находит друзей на всю жизнь. В лагере всегда царит уют и добро, а красоту природы просто не описать словами! Это маленький остров, куда хочется возвращаться снова и снова… С этого момента у меня появилась новая мечта, которая состояла из одного слова и пяти букв. Мечта, под названием «Артек».







— Какие у тебя впечатления от пребывания в лагере?



— Мне многие говорят, что жизнь делится на до и после «Артека». Я не могла никак это понять, не могла в это поверить. «Артек» действительно перевернул мое мировоззрение. И я честно не знаю, как это работает. Не знаю… Но прежним человеком я уже точно не стану…







— Что дал для тебя этот лагерь?



— Я попала в 5 смену и называлась она «История нашей победы». Я думаю, что это смена важная из всех, самая насыщенная и эмоциональная. Посвящена она Великой Отечественной войне. Я смогла глубже проникнуться в данную тематику, мысленно вернуться в то ужасное время и осознать — какой ценой был оплачен этот мир. В этом мне помогла и Ассамблея «Вечный Огонь», участником которой в течение смены я и являлась.







В «Артек» мы приехали целой делегацией из Башкортостана. Наш медиа-отряд в течение всей смены освещал жизнь детского лагеря «Морской» и всего Международного детского центра «Артек». Весь день напролет мы посещали различные мероприятия, общались с известными людьми, ходили на интересные мастер-классы, ездили в самые красивые места Крыма и при этом все это фотографировали, снимали видеоролики и писали посты. А всю ночь, сидя перед ноутбуками с красными уставшими, но при этом горящими глазами, мы монтировали и редактировали. Конечно, наш нелегкий и кропотливый труд был оценен. Я попробовала себя в медийной деятельности, испытала множество незабываемых эмоций, увидела столько всего нового и стала частью невероятной команды.







«Артек» мне напоминает книгу, которую хочется перечитывать снова и снова. И мне хотелось бы, чтобы она побывала в руках каждого ребенка!







— Ульяна Вячеславовна, ваши воспитанники часто занимают призовые места, становятся победителями во многих конкурсах. В чем заключается секрет успеха?



— Нет никаких секретов. Знаете, когда ты трудишься и от этого получаешь удовольствие, то это дело — твое. Если начинают твои труды одобрять окружающие, это тоже «знак». Поражения, как и победа — это тоже очередной этап личностного развития. К сожалению, не все так считают, поэтому кто-то останавливается на своем пути и не пробует идти дальше, к своим целям и мечтам. Поэтому мы учим детей еще и проигрывать. Не зря говорят: главное не победа, а участие. Для кого-то поражение становится «тупиком», а для кого-то раскрывается новая дверь с новыми возможностями. Дети в фотошколе участвуют во многих конкурсах. Есть и поражения, и победы. Наша деятельность «кипит».







Недавно наша фотошкола вступила в Башкортостанское региональное отделение «Лиги юных журналистов Российской Федерации».







— Хорошая новость. А что может дать данная общественная организация?



— Это участие в конкурсах, слетах в пределах и за пределами республики. По итогам конкурсов по их линии предоставляются бесплатные путевки на медиа-смены в ВДЦ «Орленок» и МДЦ «Артек», в профильные лагеря, стажерские медиа-центры, помогают в продвижении проектов, при активном участии в мероприятиях дают официальное направление в ВУЗ.







— Что вы пожелаете детям и их родителям?



— Навстречу каждой возможности всегда говорить «да». Следовать к своей мечте. Быть требовательным к самому себе. Верить в себя.







Поддержка и любовь родителей, окружения особо благоприятствует развитию личности ребенка. Только так ребенок может преодолеть свои страхи и неуверенность в себе.



