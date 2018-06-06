30 мая на базе БГПУ имени М. Акмуллы прошел республиканский форум федерального проекта «МедиаГвардия».

В обучении приняли участие кураторы проекта из местных отделений республики. Первая часть образовательного блока была посвящена изучению техники и методики «чистки» интернета от контента, запрещенного законодательством России. Второй блок — обучение навыкам создания позитивного контента — видеоблогинг, продвижение социальных сетей, медиаквесты.







— Важно воспитывать информационно грамотное поколение, которое будет в дальнейшем транслировать правильные жизненные ценности и приоритеты, — прокомментировала руководитель регионального штаба МГЕР в Башкортостане Люция Юлуева.







Среди участников обучения были, как ученики школ, студенты, так и сотрудники образовательных учреждений районов и городов республики. Из нашего района в форуме приняли участие активисты «Молодой Гвардии» Велена Иванова и Кристина Ямалдинова.







— Слова благодарности организаторам форума. Он прошел очень организованно, мы получили очень много нужной и полезной информации, которую обязательно доведем до наших ребят, — рассказывает куратор проекта «МедиаГвардия» в Мишкинском районе Кристина Ямалдинова.



