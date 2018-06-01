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Общество
1 Июня 2018, 12:01

В преддверии Международного дня защиты детей в отделе ЗАГС Мишкинского района был зарегистрирован 100-й ребенок

Им стал Тимур Гареев, который появился на свет 17 мая в 10 часов 49 минут. Вес мальчика — 3 килограмма 830 грамм, рост — 54 сантиметра.

Им стал Тимур Гареев, который появился на свет 17 мая в 10 часов 49 минут. Вес мальчика — 3 килограмма 830 грамм, рост — 54 сантиметра.


Тимур родился четвертым ребенком в семье Игоря и Татьяны Гареевых. В семье кроме малыша растут Артем (9 лет), Роман (4 года), Кирилл (3 года).


Глава семьи работает на Севере вахтовым методом, и своего новорожденного сына еще не видел. Мама Татьяна — учитель музыки, до выхода в декретный отпуск работала в школе № 2 райцентра.


Два года назад молодая семья переехала в новый, построенный своими руками дом, где созданы все условия для воспитания детей: обустроены комнаты, есть даже спортивная комната, которая уже частично оборудована. Мы уверены, что еще услышим о спортивных достижениях мальчиков Гареевых.


А маленькому Тимуру мы желаем крепкого здоровья, благо для этого родители создали все условия.

Венера Аглямова

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