В преддверии Международного дня защиты детей в отделе ЗАГС Мишкинского района был зарегистрирован 100-й ребенок

Им стал Тимур Гареев, который появился на свет 17 мая в 10 часов 49 минут. Вес мальчика — 3 килограмма 830 грамм, рост — 54 сантиметра.







Тимур родился четвертым ребенком в семье Игоря и Татьяны Гареевых. В семье кроме малыша растут Артем (9 лет), Роман (4 года), Кирилл (3 года).







Глава семьи работает на Севере вахтовым методом, и своего новорожденного сына еще не видел. Мама Татьяна — учитель музыки, до выхода в декретный отпуск работала в школе № 2 райцентра.







Два года назад молодая семья переехала в новый, построенный своими руками дом, где созданы все условия для воспитания детей: обустроены комнаты, есть даже спортивная комната, которая уже частично оборудована. Мы уверены, что еще услышим о спортивных достижениях мальчиков Гареевых.







А маленькому Тимуру мы желаем крепкого здоровья, благо для этого родители создали все условия.



