Рустэм Хамитов принял участие в массовом велопробеге

27 мая в Уфе Глава Башкортостана принял участие в спортивном фестивале «День 1 000 велосипедистов», приуроченном к всероссийскому Дню велопарадов.







Вместе с участниками фестиваля Рустэм Хамитов проехал 10 километров от площади имени Ленина до уфимского Конгресс-холла, рядом с которым прошёл праздник, посвящённый велосипедным видам спорта. В течение дня работали семейная и детская площадки, концертная зона, проводились различные мастер-классы и конкурсы.







На площадке фестиваля Глава республики пообщался с активистами велодвижения и ознакомился с информацией о состоянии велосипедной инфраструктуры города, представленной на стенде.







В рамках мероприятия также прошли благотворительные акции в помощь детским домам и домам престарелых. Инициаторы фестиваля организовали ярмарку поделок ручной работы, одежды и сувениров с велосипедной символикой.







Справка:







Фестиваль «День 1000 велосипедистов» проводится в Уфе с 2011 года. За это время в нём приняли участие более 50 тысяч жителей республики.







Основными целями проведения фестиваля являются пропаганда активного, здорового образа жизни, популяризация велосипеда как вида повседневного транспорта, а также привлечение внимания общественности к проблемам развития велотранспортной инфраструктуры.



