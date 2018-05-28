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Общество
28 Мая 2018, 16:05

Рустэм Хамитов принял участие в массовом велопробеге

27 мая в Уфе Глава Башкортостана принял участие в спортивном фестивале «День 1 000 велосипедистов», приуроченном к всероссийскому Дню велопарадов.

27 мая в Уфе Глава Башкортостана принял участие в спортивном фестивале «День 1 000 велосипедистов», приуроченном к всероссийскому Дню велопарадов.


Вместе с участниками фестиваля Рустэм Хамитов проехал 10 километров от площади имени Ленина до уфимского Конгресс-холла, рядом с которым прошёл праздник, посвящённый велосипедным видам спорта. В течение дня работали семейная и детская площадки, концертная зона, проводились различные мастер-классы и конкурсы.


На площадке фестиваля Глава республики пообщался с активистами велодвижения и ознакомился с информацией о состоянии велосипедной инфраструктуры города, представленной на стенде.


В рамках мероприятия также прошли благотворительные акции в помощь детским домам и домам престарелых. Инициаторы фестиваля организовали ярмарку поделок ручной работы, одежды и сувениров с велосипедной символикой.


Справка:


Фестиваль «День 1000 велосипедистов» проводится в Уфе с 2011 года. За это время в нём приняли участие более 50 тысяч жителей республики.


Основными целями проведения фестиваля являются пропаганда активного, здорового образа жизни, популяризация велосипеда как вида повседневного транспорта, а также привлечение внимания общественности к проблемам развития велотранспортной инфраструктуры.


С 2018 года спортивный праздник проходит в рамках всероссийского Дня велопарадов
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