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Образование
14 Октября , 03:13

В колледжи Башкортостана в 2026 году поступили более 35 тысяч человек

13 октября на еженедельном оперативном совещании, которое провёл Глава Башкортостана Радий Хабиров, обсудили итоги приёмной кампании 2026 года в организациях среднего профессионального образования региона.

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В колледжи Башкортостана в 2026 году поступили более 35 тысяч человекВ колледжи Башкортостана в 2026 году поступили более 35 тысяч человек
В колледжи Башкортостана в 2026 году поступили более 35 тысяч человек

– В связи с кадровой потребностью приоритетных отраслей экономики республики с 2025 года контрольные цифры приёма в колледжи были увеличены на 2 тысячи бюджетных мест и в текущем году составили 24 318. Приём проводили по 45 профессиям и 119 специальностям, – сообщил министр просвещения Башкортостана Ильдар Мавлетбердин.

Документы в колледжи республики направили 40 585 человек, из них 36 тысяч – жители Башкортостана, ещё 4,5 тысячи – представители других регионов России. По состоянию на 5 октября учебные заведения приняли 35 286 человек, в том числе 23 614 – на бюджетные места.

При приёме обучающихся в колледжи республики наиболее востребованными оказались технические специальности для нефтегазовой и химической промышленности, а также направления подготовки, связанные с информационной, медицинской и правовой деятельностью, образованием. Наибольшей популярностью пользуются профессии для ИТ-отрасли, машиностроения, энергетики и сферы услуг.

Интерес к среднему профессиональному образованию со стороны молодёжи связан в том числе с развитием федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети». В этом году на базе колледжей республики создали создали восемь новых кластеров, и теперь их 27. В учебных заведениях обновили кабинеты и лаборатории, установили современное оборудование.

В первоочередном порядке в колледжи зачислили 2 541 человека. Среди них – 70 участников специальной военной операции, 1 669 детей военнослужащих, пять вдов участников СВО и 797 абитуриентов, подавших заявки на целевое обучение.

Для детей участников специальной военной операции, которые хотят поступить на специальности без бюджетных мест в государственных колледжах, предусмотрены сертификаты на возмещение стоимости обучения. На начало октября 2026 года выдали 962 таких сертификата. Студенты из семей участников СВО, которые учатся в негосударственных колледжах и колледжах при вузах республики, могут получить компенсацию расходов.

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