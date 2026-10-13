Учителя начальных классов с. Камеево отдают свои знания, силы, талант ученикам

Учителя начальных классов — особый народ в учительской среде. Они занимаются самой деликатной, важной и ответственной работой: буквально за ручку переводят детей через бурный поток школьной жизни, в котором они оказываются, придя в первый класс. Только от любви учителя зависит, с каким багажом знаний и нравственных ценностей пойдет ребенок во взрослую жизнь.

В нелёгких современных условиях существования российского образования учителя начальных классов МБОУ СОШ им. Героя Советского Союза Е. О. Орсаева с. Камеево отдают свои знания, силы, талант и свою любовь своим подопечным. И порой сложно бывает заниматься творчеством (а ведь только такой вид деятельности наиболее оптимален в работе с детьми), учителя стараются быть Другом, ведь в начальной школе он является и классным руководителем.

В коллективе МО учителей начальных классов налажена атмосфера сотрудничества, взаимопомощи, поддержки, взаимопосещения уроков, совместная разработка урока, праздников, экскурсий, планирований. Педагоги постоянно работают над задачей формирования творчески работающего коллектива учителей. Методическое объединение успешно решает проблемы повышения качества знаний обучающихся путём применения инновационных образовательных технологий. Работа ведётся по УМК «Школа России».

В наше время внедрение ИКТ в профессиональную деятельность всех педагогов является неизбежным во всех начальных классах. Все учителя это прекрасно понимают и активно применяют ИКТ в своей работе: презентации, электронные образовательные технологии, интернет ресурсы. Это делает уроки более наглядными и динамичными, более эффективными с точки зрения обучения и развития учащихся, облегчает работу учителя на уроке, развивает специальные навыки у детей с различными познавательными способностями. Учителя начальных классов успешно работают на интерактивных образовательных онлайн-платформах «Яндекс Учебник», «Учи.ru», «Инфоурок» и др. Активно участвуют по обобщению и распространению личного педагогического опыта на заседаниях МО и КМО, педсоветах.

Неотъемлемой частью жизни любого педагога является участие в конкурсах различного уровня и добиваются неплохих результатов не только на уровне школы и муниципалитета. Ежегодно обучающиеся начальной школы участвуют в Олимпиаде школьников на Кубок им. Ю. А. Гагарина. В прошлом учебном году наши ученики стали призерами и победителями районного этапа.

Успех работы учителя складывается из успехов его учеников, а они бывают разные. Один рабочий день приносит огромную радость и удовлетворение, другой - разочарование. Это и есть стимул к дальнейшему движению, к росту своего педагогического мастерства.

Наступающий учебный год – уже сорок пятый в педагогической деятельности учителя начальных классов Светланы Ивановны Аделшиной. За годы работы в школе она проявила себя активным, творчески работающим педагогом, требовательным к себе и окружающим. Достигла настоящего профессионализма благодаря целеустремлённости, неустанному труду, большой любви к педагогической деятельности и предметам обучения. Эту любовь Светлана Ивановна прививает своим ученикам, добиваясь максимального усвоения учебного материала, поощряет стремление каждого ученика находить свой способ работы и достигать успешных результатов.

Светлана Ивановна активно участвует в общественной жизни школы и Мишкинского района (грамота МКУ «Отдел образования администрации муниципального района Мишкинский район РБ» за лучшую методическую разработку -2017г.; Почетная грамота МКУ «Отдел образования администрации муниципального района Мишкинский район РБ» призера среди педагогических работников на муниципальном этапе Республиканского конкурса «Башкирский сувенир»-2021г.) Учитель ведет широкую пропаганду здорового образа жизни среди обучающихся и населения, принимает активное участие в районных соревнованиях по лыжным гонкам, является руководителем вокального ансамбля и участником сельского любительского театра «Родем». За свой многолетний и добросовестный труд, ответственное отношение и помощь в общественных делах, активную жизненную позицию Светлана Ивановна снискала уважение среди односельчан и отмечена Благодарственным письмом администрации сельского поселения Камеевский сельсовет.

В далеком 1983 году после окончания Белорецкого педагогического училища совсем еще юной в родной Камеевской школе начала работать учитель начальных классов Марина Сергеевна Иванова.

Дети все были разные, но такие замечательные: любопытные, подвижные, воспитанные, веселые, добрые, инициативные. Таких технических средств обучения, как сейчас, тогда не было. Зато были руки, голова и огромное желание делать все на «отлично», поэтому наглядные пособия, стенды, дополнительные материалы создавались собственноручно.

В 1992 году Марина Сергеевна заочно окончила Бирский педагогический институт по специальности «Учитель начальных классов». Полученные знания нашли широкое практическое применение.

Развивающие приёмы, проблемное обучение, игровые технологии — всё это есть в педагогической копилке учителя. Читают ли дети рассказ, решают ли задачу, сочиняют ли стихи — идёт сложная работа, где они учатся размышлять, наблюдать, анализировать, сравнивать, оценивать свои достижения. Учитель и ученики всегда вместе, они сотрудничают, добиваясь высоких результатов совместными усилиями. Важную роль учительница отводит здоровьесберегающим технологиям — музыкальным, танцевальным физкультминуткам. В Марине Сергеевне — огромная любовь к детям, доброта и принципиальность, требовательность, ум и прямота, скромность и внешняя красота, готовность помочь в трудную минуту. Для каждого у неё найдётся слово утешения, каждого она подбодрит и пожалеет. Учитель тактично помогает детям преодолевать недостатки, начиная с первых дней их пребывания в школе. Марина Сергеевна уверена: «Все дети талантливы». Она помогает ребятам ощутить себя счастливыми от сознания того, что они многое умеют. Поэтому на протяжении многих лет ученики М. С. Ивановой — участники и призеры школьных, районных и республиканских конкурсов и олимпиад. Под руководством педагога они принимают активное участие в интернет-олимпиадах Всероссийского уровня по разным предметам.

В школе, районе коллеги ее уважают, часто обращаются за помощью.

Нынешний 2026-2027 учебный год для учительницы начальных классов Марины Сергеевны Ивановой – сорок третий. За ее плечами — большой педагогический опыт работы учителя начальных классов. Учительница каждый раз с грустью прощается с подросшими и окрепшими за четыре года своими подопечными, а потом с тревогой и радостью ждет встречи с первоклассниками. И все начинается сначала… Уроки, игры, экскурсии, поездки, викторины, конкурсы, турниры, репетиции, утренники, встречи с родителями, беседы, родительские собрания… И снова все с чистого листа.

Многие из учеников Марины Сергеевны стали инженерами, медицинскими работниками, учителями, а вместе с ней посчастливилось работать её ученицам Е. А. Акбулдиной и Л. В. Мусагитдиновой, которые идут по стопам своей первой учительницы.

Людмила Валерьевна Мусагитдинова родилась и выросла в с. Камеево. После окончания МарГУ в г. Йошкар-Оле в 2006 году она проработала учителем в школе д. Старокульчубаево, затем продолжила педагогическую деятельность в с. Бабаево. В 2013 году устроилась на работу в детском саду заведующей детским садом, где трудилась 5 лет. В 2018 году вернулась в свою родную школу, и уже 6 лет работает учителем начальных классов.

Людмила Валерьевна накапливает опыт, делится им с учителями района, школы. Она старается идти в ногу со временем.

«Строгая, но справедливая», — так отзываются о ней ученики. Она легко находит с ними общий язык, понимает детские проблемы и одинаково любит каждого ученика: шумного и тихого, послушного и капризного.

У Дмитрия Лихачева есть такие слова: «Если жить только для себя, своими мелкими заботами о собственном благополучии, то от прожитого не останется и следа. Если же жить для других, то другие сберегут то, чему ты служил, чему отдавал силы». Эти слова как нельзя лучше характеризуют труд учителя Людмилы Валерьевны Мусагитдиновой.

…Звенит звонок, который вновь зовет детвору в страну знаний. И так же, как ее коллеги, войдет в класс замечательный учитель Елена Александровна Акбулдина. В этом году специалист высшей квалификационной категории, до глубины души любящая свою работу, является классной мамой 13 мальчишек и девчонок 3 класса.

Трудовую деятельность Елена Александровна Акбулдина начала пионервожатой в 2003 г. в Байтуровской основной школе, в 2006 г. перевелась в родную школу социальным педагогом, а мечта - работать учителем начальных классов - сбылась в 2012 году. Научить ребенка читать, писать, привить ему навыки работы в коллективе, заложить нравственное начало, научить видеть прекрасное и доброе в этом непростом мире — в этом и заключается волшебство, которое каждый день творит первый учитель.

Настойчива, требовательна, любит свою работу, легко находит общий язык с детьми и родителями, владеет современными образовательными технологиями, ее уроки всегда интересны, насыщенны учебным материалом - так отзывается о ней директор школы Лиана Фанавиевна Каримова.

За 23 года работы в школе методическая «копилка» наполнилась интересными разработками уроков, внеклассных мероприятий, исследовательскими проектами и различными презентациями.

Её обучающиеся ежегодно участвуют в различных конкурсах и олимпиадах, занимают призовые места.

На вопрос, откуда на всё берутся силы, отвечает, что всегда чувствует поддержку своей семьи и коллектива. Главное, что за годы своей педагогической деятельности она ни разу не пожалела о выбранной профессии.

За каждой наградой и успехом стоит большой труд. И только педагог знает, сколько сил, труда, души, терпения приходится вкладывать в каждого из учеников, чтобы они выросли достойными людьми.