Поздравление с Днём учителя

Учитель – гораздо больше, чем профессия. Это благородная, ответственная миссия, настоящее призвание, требующее мудрости, терпения, постоянного внимания к детям, воспитанникам, умения раскрыть в каждом ребёнке, молодом человеке его способности и лучшие качества.

Ваше душевное участие, опыт, чуткость помогают ученикам поверить в себя, а ваши советы, наставления, поддержка, уверен, служат им опорой и дальше, во взрослой жизни.

Очень важно, чтобы ребята, школьники, студенты вне зависимости от того, где они живут, чувствовали себя частью большой единой страны, с самого детства учились с уважением относиться к разнообразию культур и самобытных традиций нашего многонационального народа, понимали силу и значимость ценностей, которые объединяли его на протяжении веков.

Такая работа педагогов должна идти постоянно, и особенно сейчас, в Год единства народов России. Именно общие ценности, общее видение будущего во все времена помогали нам определять свой собственный путь и уверенно идти вперёд. Мы гордимся наследием, созданным предыдущими поколениями, гордимся свершениями наших современников и понимаем, что в основе любых успехов, побед и достижений – труд учителя, всё, что было заложено в детском и юношеском возрасте, в школьные годы и в студенческие годы.

Напомню, что с этого года особый статус педагога закреплён на государственном уровне. Это отражает высокое общественное признание миссии учителя, гарантирует и необходимую поддержку, и новые возможности для профессионального роста и развития.

Большую роль играют конкурсы профессионального мастерства. Они не только помогают поддержать, отметить сильных, талантливых педагогов, но и, что очень важно, распространить интересные, самые эффективные и передовые практики, работают на повышение качества образования в целом.

Обязательно продолжим обновлять, а значит, делать более комфортными и для учеников, и для преподавателей школы, колледжи, вузы – в целом всю инфраструктуру образования. При этом важно сберечь и приумножить лучшие традиции отечественной педагогической школы, обеспечить и их преемственность, и гармоничное сочетание с самыми современными методиками.

Но какие бы новые технологии ни приходили в школы, уверен, неизменным остаётся главное: личность учителя, наше уважение и признательность за ваш каждодневный, с полной отдачей труд. Именно вы учите мыслить, воспитываете характер, вдохновляете на добрые дела.

Ещё раз с праздником! Здоровья и благополучия вам и вашим близким.

С Днём учителя!

http://www.kremlin.ru/events/president/news/80923