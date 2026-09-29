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Образование
29 Сентября , 06:37

В Нуримановском районе прошел респуб. слёт молодых педагогов и наставников

В мероприятии участвовали 39 педагогов из 17 районов и городов республики. На торжественной церемонии открытия Слета участников поприветствовали министр просвещения РБ Ильдар Мавлетбердин, первый проректор по стратегическому развитию БГПУ им. М. Акмуллы Алмаз Мустаев и председатель Профсоюза образования Башкортостана Елена Хаффазова. После торжественной части состоялся «Разговор без протокола: актуальные вопросы образования» — открытый диалог с министром и представителями профсоюза. Молодые педагоги и наставники задавали волнующие вопросы и получали ответы из первых уст. Разговор получился живым, честным и полезным.

В Нуримановском районе прошел респуб. слёт молодых педагогов и наставниковВ Нуримановском районе прошел респуб. слёт молодых педагогов и наставников
В Нуримановском районе прошел респуб. слёт молодых педагогов и наставников

Программа слёта включала в себя различные форматы взаимодействия: «Разговор без протокола: актуальные вопросы образования» — открытый диалог с руководством;  стратегическую сессию по выработке совместных решений на тему -«Партнёрство ради будущего: профориентационная стратегия»; мастер-классы и интенсивы по цифровым компетенциям, наставничеству и личностному росту; ПрофКвиз «Молодые. Умные. В Профсоюзе!»;  конкурс промоакций «Молодёжь — в профсоюзы!», посвящённый Году трудового единства и солидарности; педагогический костёр, ставший символом единства и дружбы участников.
Выражаю благодарность Профсоюзу образования Башкортостана в лице Елены Хаффазовой и клубу Наставников за организацию и создание условий для плодотворного общения и обмена опытом. Было очень круто! Профсоюз образования – это сила!

В. Янгуатова

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