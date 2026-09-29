В Нуримановском районе прошел респуб. слёт молодых педагогов и наставников

Программа слёта включала в себя различные форматы взаимодействия: «Разговор без протокола: актуальные вопросы образования» — открытый диалог с руководством; стратегическую сессию по выработке совместных решений на тему -«Партнёрство ради будущего: профориентационная стратегия»; мастер-классы и интенсивы по цифровым компетенциям, наставничеству и личностному росту; ПрофКвиз «Молодые. Умные. В Профсоюзе!»; конкурс промоакций «Молодёжь — в профсоюзы!», посвящённый Году трудового единства и солидарности; педагогический костёр, ставший символом единства и дружбы участников.

Выражаю благодарность Профсоюзу образования Башкортостана в лице Елены Хаффазовой и клубу Наставников за организацию и создание условий для плодотворного общения и обмена опытом. Было очень круто! Профсоюз образования – это сила!

В. Янгуатова