Резидент Межвузовского кампуса Уфы выиграл федеральный грант на создание студенч

Студенческое конструкторское бюро УГНТУ займётся разработкой и доведением до промышленного внедрения отечественных робототехнических комплексов с интеллектуальным управлением и компьютерным зрением. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы будут проводиться по задачам индустриальных партнёров — на данный момент ими стали уже 8 предприятий.

– Создание студенческого конструкторского бюро в нашем Межвузовском кампусе – это важный шаг в развитии инженерных компетенций и внедрении отечественных технологических решений в промышленность. Сегодня предприятиям нужны специалисты, которые способны не только применять современные технологии, но и создавать новые разработки под конкретные производственные задачи. Взаимодействие университета с индустриальными партнёрами позволит приблизить образовательный процесс к реальным потребностям предприятий и сформировать кадровый резерв для высокотехнологичных отраслей, – отметил заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев.

Деятельность СКБ включает в себя пять основных направлений, за каждым из которых стоит конкретный заказчик. Это: роботизация технологических операций; техническое зрение для контроля качества; интеллектуальные системы управления; мобильная робототехника для логистики; цифровые двойники и модернизация.

— Интеллектуальное машиностроение — одно из самых молодых технологических направлений в рамках программы развития УГНТУ. При этом у нашего вуза уже есть серьёзный задел в этой области — сформированные научные коллективы, развитая исследовательская инфраструктура, стратегически важные проекты. Студенческое конструкторское бюро берёт на себя функцию интеграции образовательного процесса с инновациями в области промышленной и логистической робототехники. К деятельности бюро планируется привлекать более 250 студентов ежегодно. Именно вовлечение обучающихся в реальную инженерную практику — ключевая задача СКБ, — отметил ректор УГНТУ Олег Баулин.

Студенческое конструкторское бюро «Комплексная инженерия робототехнических и интеллектуальных систем» создаётся на базе Евразийской политехнической школы УГНТУ, которая располагается в Межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ. В работе СКБ будут задействованы размещённые здесь лаборатория VR-технологий и робототехники, Межвузовский центр искусственного интеллекта, центр реверсивного инжиниринга. Кроме того, участники конструкторского бюро получат доступ на производственные площадки партнёров: компании готовы предоставить необходимое оборудование, помочь в изготовлении прототипов и проведении испытаний.

Деятельность Студенческого конструкторского бюро встроена в образовательный процесс Евразийской политехнической школы — через проектные модули учебного плана, курсовое и дипломное проектирование, выпускные квалификационные работы в формате «Стартап как диплом». Это поможет решить сразу несколько задач. Во-первых, обеспечит постоянный приток обучающихся в состав СКБ. Во-вторых, позволит использовать реальные индустриальные задачи в образовательном процессе, что кратно повышает качество подготовки кадров.

По словам руководителя СКБ Булата Шайбакова, деятельность конструкторского бюро направлена на комплексное взаимодействие с индустриальными партнёрами, студентами вуза, а также школьниками и студентами СПО. Для последних запланированы интенсивы, соревнования, курсы дополнительного образования, программы промышленного туризма. Всё это будет способствовать массовому вовлечению молодёжи в инженерную деятельность.

Справочно.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

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