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Образование
23 Сентября , 09:08

Стартовала онлайн-олимпиада для школьников «Безопасные дороги»

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» стартовала 22 сентября и продлится до 25 октября. Мероприятие организовано при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в АНО «Национальные приоритеты».

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«Безопасность детей на дорогах — один из наших безусловных приоритетов. Мы понимаем: чтобы защитить ребенка, нужен комплексный подход. По нацпроекту „Инфраструктура для жизни“ ведем масштабную работу по обновлению дорожной сети, особое внимание уделяя маршрутам к школам и детским садам. Но ровный асфальт не заменит внимательности, поэтому реализуем и просветительские проекты. Всероссийская олимпиада „Безопасные дороги“ за шесть лет стала эффективным инструментом просвещения: более 27 миллионов участников уже проверили себя, и мы видим реальный результат этой работы», — сказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Проект помогает школьникам повторить ПДД и научиться реагировать в нестандартных дорожных ситуациях. На примере реальных дорожных ситуаций участники олимпиады разберут, как безопасно переходить дорогу, зачем нужны световозвращающие элементы, как без травм ездить на самокате или велосипеде, как ориентироваться в дорожных знаках. Пройти испытания можно по ссылке.

«Всероссийская онлайн-олимпиада „Безопасные дороги“ позволяет ребятам в интерактивной и наглядной форме закрепить ключевые правила дорожного движения, научиться анализировать сложные ситуации и правильно вести себя на улицах города и за его пределами. Задания отражают актуальную городскую среду: особое внимание уделено безопасности пешеходов, ношению световозвращающих элементов, использованию велосипедов и средств индивидуальной мобильности, а также популярным темам, например, управлению питбайками», — отмечает руководитель департамента олимпиад образовательной платформы «Учи.ру» Дарья Островская.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

 
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