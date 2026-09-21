Башкортостан удерживает позиции в топ-10 рейтинга регионов страны

– Оценка зрелости – это диагностика того, насколько выстроена система управления наукой и технологиями в регионе, как работают механизмы и дают ли они результат, – отметила Светлана Мустафина. – Нас оценивали по пяти направлениям.

Так, Башкортостан получил 100 процентов по показателю «управление». Речь идёт о наличии ответственного органа, формировании соответствующей команды и утверждении государственной программы научно-технологического развития.

Второе направление – заказ на исследования. Здесь республика получила 70 процентов.

– Органы власти заказывают разработки, но нужно усиливать внедрение в реальную экономику. Потенциал хороший, – дополнила Светлана Мустафина.

В-третьих, оценивали подготовку кадров для нужд региона и создание условий для обучения талантливых детей. Результат республики – 72 процента.

Также эксперты проанализировали показатель по поддержке молодых учёных – стипендии, гранты, жильё, социальные меры. У Башкортостана – 82 процента.

Пятое направление – инновационное развитие. По этому показателю республика набрала 50 процентов. Здесь рассматривали, как работают технопарки, есть ли компании с реальной выручкой, растут ли малые технологические компании до серьёзного уровня. Дальнейшее продвижение разработок в реальный сектор и создание условий для масштабирования технологических компаний требует совместной работы с профильными ведомствами.

– По итогам рейтинга все регионы разделили на четыре уровня – лидерский, прогрессивный, базовый и начальный, – резюмировала Светлана Мустафина. – Наша задача – тиражировать успешные практики и точечно работать над теми показателями, где есть потенциал для роста. Ставим себе задачу попасть в категорию лидеров.

Радий Хабиров подчеркнул, что Башкортостан находится в топ-10 рейтинга научно-технологического развития страны.

– Это интегральный комплексный показатель, и нам нужно переходить в лидерскую группу, – сказала Радий Хабиров. – В ближайшее время мы соберём научную общественность и предметно обсудим все задачи.

https://glavarb.ru/ru/news/event/bashkortostan-uderzhivaet-pozicii-v-top-10-reytinga-regionov-strany-po-nauchno-tehnologicheskomu-razvitiyu-92543/