Выпускник вуза-участника Межвузовского кампуса победил в конкурсе конструкторов

– Победа выпускника резидента Кампуса в конкурсе конструкторов — это результат системной инженерной подготовки, которая строится на практических задачах от реального производства. Важно, что студенты уже со 2–3 курса решают кейсы на уровне промышленных предприятий. Именно такой подход формирует специалистов, готовых к работе в высокотехнологичных отраслях. И то, что победитель получил приглашение на трудоустройство, подтверждает востребованность наших выпускников на рынке, - подчеркнула председатель Госкомитета Республики Башкортостан по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.

Главным инструментом стала программа «Компас 3D» – система трехмерного проектирования, которая активно используется на заводе при разработке и модернизации трубопроводной арматуры. Участники решали задачи, максимально приближенные к реальным производственным запросам. Мероприятие прошло в рамках кадровой стратегии АО «БАЗ» по поиску и поддержке перспективной молодежи в инженерной сфере.

– Мы видим, как синергия работы образовательных организаций и ведущих предприятий республики способствует притоку новых кадров. Всего в состав резидентов Евразийского НОЦ входит 33 индустриальные компании, некоторые из которых активно взаимодействуют со студентами. К примеру, под потребности таких предприятий как «Газпром нефтехим Салават», «ОДК-УМПО», «Авиатех», «ПОЛИГОН», «Технопарк АТ» молодые ученые проводят исследования и разработки. Это способствует количеству разработанных и переданных для внедрения в производство конкурентоспособных технологий и высокотехнологичной продукции, численности исследователей, – отметил АНО «УК НОЦ РБ» Андрей Кулаков.

Рафис Зыкрин, выпускник Института технологий и материалов УУНиТ по направлению «Проектирование технологических машин и комплексов», продемонстрировал отличное владение САПР «Компас-3D» и глубокие профессиональные компетенции. Достойно себя проявили и студенты 2–4 курсов кафедр «Технология машиностроения» и «Сварочные, литейные и аддитивные технологии» университета. Руководителем данной образовательной программы является доцент Илья Емаев.

- Это закономерный результат системной работы всего профессорско-преподавательского состава Института технологий и материалов. Мы гордимся тем, что наши выпускники востребованы и готовы решать самые сложные инженерные задачи. Этот успех подтверждает правильность выбранного курса на практико-ориентированное обучение: будущее российской промышленности создается сегодня в стенах УУНиТ, – ректор Уфимского университета науки и технологий Вадим Захаров.

Справочно.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

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https://pravitelstvorb.ru/news/29614/