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Образование
14 Сентября , 06:20

В школе Благовещенска Башкирии открыли профильный энергетический класс

Профильный энергетический класс открыли в школе № 5 Благовещенска Республики Башкортостан в целях реализации задач нацпроекта «Молодёжь и дети». Новое направление стало еще одним шагом в развитии системы ранней профориентации учеников, сообщили в администрации Благовещенского района.

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Энергетический класс создан при поддержке Башкирской генерирующей компании, которая помогла оформить пространство, оснастить его учебным и наглядным оборудованием. На занятиях школьники будут углубленно изучать математику и физику, знакомиться с профессиями энергетической отрасли и особенностями работы предприятий. В программу также войдут тематические уроки и экскурсии на Приуфимскую ТЭЦ, где ребята смогут увидеть производственные процессы и пообщаться со специалистами.

«Сегодня важно не просто рассказать ребенку о существующих профессиях, а дать ему возможность познакомиться с ними на практике. Именно поэтому мы развиваем профильное и предпрофильное обучение вместе с предприятиями. Энергетический класс — еще одно направление, которое поможет ребятам лучше понять свои интересы и осознанно подойти к выбору будущей профессии», — отметила глава администрации Благовещенского района Анна Карабанова.

Напомним, что в школах муниципалитета уже работают медицинские, нефтехимические, инженерные, аграрные и IT-классы. Такой подход позволяет учащимся получить представление о современных отраслях промышленности, востребованных специальностях и навыках, необходимых будущим специалистам.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

 
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