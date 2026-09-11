Стартовал заключительный этап конкурса «Учитель года России — 2026»

Первый тур заключительного этапа проходит в очном формате в Белгородской области, где живет и работает победитель конкурса прошлого года Дмитрий Баланчуков. Участникам предстоит провести урок по предмету в соответствии с календарно-тематическим планированием и рабочей программой, продемонстрировать навыки подготовки, проведения и анализа занятия как основной формы организации учебно-воспитательного процесса. Второе конкурсное испытание под названием «Педагогическое интервью» включает открытую беседу с участниками конкурса в формате «вопрос — ответ» на актуальные темы образования.

По итогам состязаний первого тура заключительного этапа будут определены 20 лауреатов. Они сразятся за звания призеров и победителя конкурса во втором туре, который стартует 27 сентября в гимназии им. Е. М. Примакова в Подмосковье. Он объединит участников заключительного этапа четырех всероссийских профессиональных конкурсов: «Учитель года России», «Первый учитель», «Директор года России» и «Воспитатель года России». Лучшим педагогам и руководителям предстоит пройти два конкурсных испытания: «Блицтурнир» и «Профессиональная мастерская». Торжественное награждение победителей состоится 1 октября в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

«Конкурс „Учитель года России“ ведет свою историю с 1990 года и в этом году проходит уже в 37-й раз. Несколько тысяч учителей, принявших в нем участие, получили новые возможности для карьерного роста, повысили свою квалификацию и улучшили профессиональные компетенции. Такие конкурсы усиливают преемственность между уровнями образования, формируют культуру наставничества и готовят настоящих лидеров. Участие педагогов в них — пример для учеников того, как важно бросать себе вызов, не останавливаться на достигнутом, учиться новому, ставить высокие цели и идти к их достижению», — прокомментировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.