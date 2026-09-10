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Образование
10 Сентября , 06:00

В Башкирии 120 школьников бесплатно освоят программирование и робототехнику

«Школа 21. Старт» приняла 120 школьников Башкортостана на бесплатное обучение программированию и робототехнике, сообщили в министерстве просвещения республики. Поддержка молодых талантов осуществляется по нацпроекту «Молодёжь и дети».

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К программам «L2. Программирование на Python, интернет вещей и основы машинного зрения» и «Промышленная робототехника» присоединились ребята в возрасте 12–15 лет. Обучение стартовало 3 сентября. В течение года участники будут изучать программирование и работу электронных систем, научатся писать скрипты на Python, а также подключать и использовать IoT-устройства. Помимо этого, они поработают над созданием собственных проектов — от домашних систем мониторинга до «умных» устройств, работающих с данными в реальном времени.

«Для участников, которые прошли обучение в прошлом году, появилась возможность двигаться дальше и переходить на следующий уровень, углубляя свои знания и навыки. А для новых ребят открыто направление „Промышленная робототехника“, в рамках которого они смогут работать с датчиками и моделировать реальные производственные процессы. Это расширяет возможности самого проекта, а также позволяет давать участникам актуальные компетенции, востребованные современной промышленностью», — отметила заместитель министра просвещения Республики Башкортостан Наталья Никитина.

Чтобы поступить на бесплатное обучение, весной и летом ребята принимали участие в интенсивах и мастер-классах по различным технологическим направлениям. По итогам экзаменов лучшие были приняты на программы «Школы 21. Старт».

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

 
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